房子無償供住！觀護人想退休賣房…更生人竟毒打恩人逼簽本票

基隆市林姓榮譽觀護人提供房屋當中途之家，讓更生人借住。住在裡面的陳男得知林打算退休賣屋，疑覬覦售屋款，把觀護人打到站不穩並逼迫簽本票。陳辯稱林欠他錢，法官未採信，依強盜未遂罪判6年徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳姓和董姓更生人借住在林姓觀護人的房屋，並協助兩人創業自立。2023年疫情過後，林透露因已過70歲，可能卸任出國依親並賣屋，疑因此引發陳男不滿並生歹念。

陳男2023年10月24日上午邀林來住處後，在屋內持木棍毆打林，要求林脫下衣物、簽發本票。林不願意，遭陳持木棍繼續毆打，客廳茶几的玻璃也被陳打破，陳並將西瓜刀放於茶几上威嚇。

董男下午2時許回到屋內，看到林姓觀護人受傷坐在椅子上，意識模糊，站都站不穩，將林送醫治療。傷勢包括右側遠端橈尺骨粉碎性骨折、右小腿開放性傷口、左側遠端尺骨骨折。林出院後出國依親，並在半年後提告。基隆地檢署檢察官偵查後，依強盜未遂罪嫌起訴陳男。

基隆地方法院法官審理時，林姓觀護人證稱，疫情過後，他的兒子、女兒和弟弟等家人從國外回來，建議他放下志工工作。他已70多歲，有出國依親的念頭，並讓陳、董知道。

林姓觀護人說，他也是教誨師，提供房屋做更生人的中途之家、庇護所，房客來來去去。案發當天接到陳男電話，說有事情要談，上午9時許進屋沒多久，陳就鎖門，並很生氣拿長木條打他，還要他簽本票、脫衣服，要他做一些不合理的事情。

林說，他因拒絕被打得更兇。陳又把2、3把西瓜刀放桌上，還憤怒的用西瓜刀打碎客廳桌子玻璃，玻璃碎了一地，令他心生恐懼。陳繼續打，他開口求饒，但完全沒用。被打原因他不清楚，但因陳要他簽本票，猜想陳要他賣房後的錢。

董男在法院開庭時具結證稱，林進屋時他在房間睡覺，走出房間看到陳、林吵架，沒看到林被打。他下樓吃早餐，下午2時許收到陳傳來的訊息，叫他回去。林拿車鑰匙給他，要他帶林去看醫生，他就背林下樓送醫。

陳男承認打傷林姓觀護人，但沒有強盜犯行，辯稱因為他的名下不能有財產，所以存款都在林的帳戶。案發前4天，他發現在帳戶內的錢被林領了5萬元，所以有傳訊息給林，要求把各自的錢算一算，要不然無法相處，這是他動手打林的原因。

陳的辯護人指出，陳從未向林談及賣屋，覬覦售屋價金的犯罪動機是林的推測。林的證述前後矛盾，也不記得陳是否有逼迫他簽立本票，檢警又未扣得西瓜刀、本票等物，因此陳男當天只要釐清金錢紛爭，難認陳有攜帶兇器強盜未遂犯行。

法官審理後指出，林單獨在屋內，現場有西瓜刀、桌面玻璃碎裂滿地，並遭陳持棍毆打，歷時數小時，身心必處於極度驚恐狀態，已達不能抗拒程度。

法官查出，林提供房屋做為中途之家，未收房租。林賦予陳「班長」角色。陳建議既要共生都要付出，董每月付5000元生活費交給陳。林則先放一筆錢在帳戶內當中途之家資本，還借車子給陳。

有一次林在醫院急需5萬元，拿存摺提領5萬元。林認為先前他投進去50、20、10萬元，照道理那是他的錢。林還稱，因為要一起做火鍋生意，董母也匯入30萬元，可是生意沒做成，錢也不見了。

法官指出，帳戶款項主要是林姓觀護人資助更生人自立生活，以及董母提供的創業投資。依董男證述款項使用支出情形，多數均與林無關，可推知陳對林並無債權關係，因此陳要求林簽立本票，顯然有不法意圖。

法官說，林姓觀護人年逾70歲，遭陳毆打受重傷，住院期間歷經多次手術，且迄今已2年多時間，自難苛求毫無遺漏、完整清晰描述案發經過，辯護人論述不可採，認定陳男犯強盜遂罪，判刑6年。