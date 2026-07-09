快訊

收到新公教退撫金審定函！李來希：1至7月優存利息差入戶 8月見真章

獨／陸軍八軍團旅長「帶隊上酒店」嗨整晚 爽到天亮被拔官

致癌油風暴隱匿48天！衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛挨告瀆職罪

聽新聞
0:00 / 0:00

巴拿馬籍輪船擱淺...船東擺爛不處理 台中港斥資4620萬移除獲判賠

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

巴拿馬籍「液態寶石輪（Liquid Gem）」2024年12月7日在台中擱淺，有15人落海、1人罹難，台中港務公司發函要求位於香港的船東廣龍公司處理，對方置之不理，考量船體嚴重傾斜有汙染致災風險，斥資4620萬元移除並全額求償，法院認有理由，判廣龍應給付台中港務公司全額，可上訴。

液態寶石輪因海象惡劣擱淺，船員棄船跳海，搜救人員救回14人，但其中1名中國籍船員失蹤，後在船舶右側消波塊下找到遺體。

2024年12月20日交通部長陳世凱赴台中港視察，當時曾提醒港務公司應保全證據，正式函文要求船東限期提送船體移除計畫，於一周內繳交5000萬保證金，並就相關法律程序預為準備。

液態寶石輪的船東為廣龍船務管理有限公司，其設立於香港，在中華民國無住所或營業所；另液態寶石輪目前於台中港內，遭廣龍公司的其他債權人查封。

台中港務公司提告主張，2024年12月7日巴拿馬籍液態寶石輪（Liquid Gem）錨泊於台中港外時，因主機故障導致漂流，最終在台中港區內南防沙堤海岸擱淺。

台中港務公司說，事發後曾數度發函給輪船所有人廣龍公司，但對方置之不理，考量颱風季節將近且船舶繼續停靠可能造成二次傷害，為避免安全危害、汙染風險，本於依法令管理商港業務權限，於2025年7月招標，斥資4620萬6608元將船舶移除，全額向廣龍公司求償。

對此，廣龍公司未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院查， 液態寶石輪故障、擱淺，所有人廣龍公司依商港法有打撈清除船舶殘體的義務，經台中港務公司屢次通知仍不清除，另台中港務公司2025年8月勘查，發現船體傾斜加重，自30度惡化至90度，再不採取作為有損害擴大、環境汙染可能。

中院認為，台中港務公司花費4620萬6608元，是屬於管理該事故的必要費用，其求償有理由，判處廣龍公司應給付台中港務公司4620萬6608元。

巴拿馬籍「液態寶石輪（Liquid Gem）」2024年12月7日在台中港擱淺。圖／民眾提供
巴拿馬籍「液態寶石輪（Liquid Gem）」2024年12月7日在台中港擱淺。圖／民眾提供

台中 陳世凱 香港 巴拿馬 擱淺

延伸閱讀

因應巴威颱風 航港局啟動近岸12浬船舶淨空、滯留船舶將依法處置

卡達LNG船駛出荷姆茲海峽遭無人機或飛彈擊中 歐洲天然氣價格急漲4.5%

黎智英1625萬美元財產充公聆訊突取消 黃之鋒案9月2日判刑

台中地檢追致癌油！中聯總經理遭列食安法被告 南僑廠長為證人

相關新聞

狠殺妻子、岳母、繼子 三重滅門血案凶嫌二審仍判3個死刑

新北市男子張泓毅前年掐脖勒斃陳姓妻子、岳母及3歲繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判處3個死刑，為國民法官判死首案。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判張3個死刑，可上訴。

影／勝昱科技爆虛假交易掏空2千萬 實際負責人林博文300萬交保

調查局台北市調處獲報，指南投縣前議長鄭文銅機要、勝昱科技實際負責人林博文，涉成立紙上公司，透過簽訂虛假合約方式，挪用公司近2000萬款項，專案小組昨天搜索拘提林博文到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反證交法諭令300萬交保、限制出境出海。

民進黨「共諜」又有罪！黃取榮才判6年 涉國安法今再判10年

民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收為共諜，在台長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，不法獲利607萬餘元，高檢署依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴，求處12年以上徒刑，台灣高等法院今判決黃有期徒刑10年，犯罪所得410萬7500元沒收。可上訴。

「出大包」放走判30年經濟要犯鍾文智！法官陳勇松遭罰俸一年約250萬元

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7000萬元，累計刑30年5月定讞，卻棄保潛逃。台灣高等法院法官陳勇松未延長科技設備監控、以「審理單」替代裁定，以致檢方無法抗告，被司法院移送懲戒，監察院也彈劾。懲戒法院職務法庭今判決陳罰款現職月俸給總額一年，約250萬元，可上訴。

呂金鎧遭控性侵殺害女大生關了19年...高院再審獲判無罪 但判決被撤銷

麵包師呂金鎧被控性侵殺害范姓女大學生，更六審判20年徒刑，他喊冤但不想受訟累而沒再上訴，法院審理同案被告陳錫卿更七審時，新的鑑定技術認定呂未參與，呂入獄至19年多才假釋，聲請再審獲准，高院再審去年改判無罪，檢方上訴，最高法院撤銷判決，發回更審。

房子無償供住 觀護人想退休賣房 更生人疑想分杯羹 毒打恩人逼簽本票

基隆市林姓榮譽觀護人提供房屋當中途之家，讓更生人借住。住在裡面的陳男得知林打算退休賣屋，疑覬覦售屋款，把觀護人打到站不穩並逼迫簽本票。陳辯稱林欠他錢，法官未採信，依強盜未遂罪判6年徒刑。全案可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。