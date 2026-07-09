巴拿馬籍輪船擱淺...船東擺爛不處理 台中港斥資4620萬移除獲判賠

巴拿馬籍「液態寶石輪（Liquid Gem）」2024年12月7日在台中港擱淺，有15人落海、1人罹難，台中港務公司發函要求位於香港的船東廣龍公司處理，對方置之不理，考量船體嚴重傾斜有汙染致災風險，斥資4620萬元移除並全額求償，法院認有理由，判廣龍應給付台中港務公司全額，可上訴。

液態寶石輪因海象惡劣擱淺，船員棄船跳海，搜救人員救回14人，但其中1名中國籍船員失蹤，後在船舶右側消波塊下找到遺體。

2024年12月20日交通部長陳世凱赴台中港視察，當時曾提醒港務公司應保全證據，正式函文要求船東限期提送船體移除計畫，於一周內繳交5000萬保證金，並就相關法律程序預為準備。

液態寶石輪的船東為廣龍船務管理有限公司，其設立於香港，在中華民國無住所或營業所；另液態寶石輪目前於台中港內，遭廣龍公司的其他債權人查封。

台中港務公司提告主張，2024年12月7日巴拿馬籍液態寶石輪（Liquid Gem）錨泊於台中港外時，因主機故障導致漂流，最終在台中港區內南防沙堤海岸擱淺。

台中港務公司說，事發後曾數度發函給輪船所有人廣龍公司，但對方置之不理，考量颱風季節將近且船舶繼續停靠可能造成二次傷害，為避免安全危害、汙染風險，本於依法令管理商港業務權限，於2025年7月招標，斥資4620萬6608元將船舶移除，全額向廣龍公司求償。

對此，廣龍公司未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院查， 液態寶石輪故障、擱淺，所有人廣龍公司依商港法有打撈清除船舶殘體的義務，經台中港務公司屢次通知仍不清除，另台中港務公司2025年8月勘查，發現船體傾斜加重，自30度惡化至90度，再不採取作為有損害擴大、環境汙染可能。

中院認為，台中港務公司花費4620萬6608元，是屬於管理該事故的必要費用，其求償有理由，判處廣龍公司應給付台中港務公司4620萬6608元。