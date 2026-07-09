快訊

收到新公教退撫金審定函！李來希：1至7月優存利息差入戶 8月見真章

獨／陸軍八軍團旅長「帶隊上酒店」嗨整晚 爽到天亮被拔官

致癌油風暴隱匿48天！衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛挨告瀆職罪

聽新聞
0:00 / 0:00

呂金鎧遭控性侵殺害女大生關了19年...高院再審獲判無罪 但判決被撤銷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

麵包師呂金鎧被控性侵殺害范姓女大學生，更六審判20年徒刑，他喊冤但不想受訟累而沒再上訴，法院審理同案被告陳錫卿更七審時，新的鑑定技術認定呂未參與，呂入獄至19年多才假釋，聲請再審獲准，高院再審去年改判無罪，檢方上訴，最高法院撤銷判決，發回更審。

最高法院認為，再審無罪判決沒有綜合判斷全部卷內不利呂金鎧的證據，例如陳錫卿的供述，僅以前後不符，即全盤否定不採，有理由欠備的違法之處，此外也有引用證據與卷證不符的狀況，判決理由矛盾，判決撤銷發回。

本案源於1993年12月下旬，范姓女大學生想應徵家教，後來被發現在呂金鎧住處遭性侵殺害。呂先前因竊盜案入監，結識陳錫卿，呂1993年11月出月後受僱、在中和一家西點麵包店擔任師傅，同年12月17日陳也獲假釋，借住在呂租屋處。

呂被控向陳錫卿提議找女人到租屋處玩樂，當年12月22日，從報紙分類廣告打電話到一家家教中心，佯稱有女兒想補英文，希望聘請女家教。中興大學財稅系四年級范姓女學生中計，到呂租屋處討論家教計費方式，卻遭性侵，歹徒用衛生褲勒死范女。

提供呂租屋處的吳姓麵包店老闆翌日發現屍體，連忙報警，1994年1月日警方先後逮捕陳錫卿、呂金鎧。2006年高院更六審判呂20年徒刑，呂因盼早日回家，捨棄上訴而確定。

陳錫卿仍上訴，更七審時因DNA技術進步，能做到16組基因型鑑定，鑑定雖與陳一樣，但卻與呂不符。更七審改認定是陳錫卿一人犯案，呂未參與，但呂金鎧已入獄；從羈押到服刑，呂被關了19年。

呂聲請再審獲准，高院再審庭發現，1993年12月23日至30日間五次警詢、二次偵訊，呂都否認涉案，直至陳1994年1月8日被捕，呂再經警方帶回，第六次警詢突自白犯罪，並撰寫4頁約600餘字、夾雜以第三人稱方式敘述及文句不通順、重複謄寫的自白書，啟人疑竇。

再審庭也傳喚死囚陳錫卿作證，陳表示呂未涉案，是遭警方刑求才這樣說，並當庭向呂道歉三次。呂則說「太慢了」，他失去的是最青春的時代，現已65歲，是很悲哀的事，外人無法體會，如陳遭槍決，也沒辦法替他作證了。高院再審去年改判呂無罪。

現今從事營造工作的呂金鎧，去年有到庭聽判，得知結果表示1993年司法沒像現在進步，感謝法院願相信他清白，他才能告訴天上父母「兒子真的沒有錯，可以放心做天使」，現在只想平淡過生活。

呂金鎧（右）再審獲判無罪，判決被最高法院撤銷發回更審。圖／聯合報系資料照
呂金鎧（右）再審獲判無罪，判決被最高法院撤銷發回更審。圖／聯合報系資料照

性侵 最高法院 呂金鎧

延伸閱讀

纏訟八年 高院駁回檢上訴 三中案落幕 馬英九無罪確定

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

立院司機拿鐵釘插主任卡脊椎斷裂…逃亡22年遭逮 開庭突罵「操X媽」

死刑定讞收容期間不得折抵徒刑 法務部盼修法速通過

相關新聞

狠殺妻子、岳母、繼子 三重滅門血案凶嫌二審仍判3個死刑

新北市男子張泓毅前年掐脖勒斃陳姓妻子、岳母及3歲繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判處3個死刑，為國民法官判死首案。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判張3個死刑，可上訴。

影／勝昱科技爆虛假交易掏空2千萬 實際負責人林博文300萬交保

調查局台北市調處獲報，指南投縣前議長鄭文銅機要、勝昱科技實際負責人林博文，涉成立紙上公司，透過簽訂虛假合約方式，挪用公司近2000萬款項，專案小組昨天搜索拘提林博文到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反證交法諭令300萬交保、限制出境出海。

民進黨「共諜」又有罪！黃取榮才判6年 涉國安法今再判10年

民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收為共諜，在台長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，不法獲利607萬餘元，高檢署依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴，求處12年以上徒刑，台灣高等法院今判決黃有期徒刑10年，犯罪所得410萬7500元沒收。可上訴。

「出大包」放走判30年經濟要犯鍾文智！法官陳勇松遭罰俸一年約250萬元

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7000萬元，累計刑30年5月定讞，卻棄保潛逃。台灣高等法院法官陳勇松未延長科技設備監控、以「審理單」替代裁定，以致檢方無法抗告，被司法院移送懲戒，監察院也彈劾。懲戒法院職務法庭今判決陳罰款現職月俸給總額一年，約250萬元，可上訴。

呂金鎧遭控性侵殺害女大生關了19年...高院再審獲判無罪 但判決被撤銷

麵包師呂金鎧被控性侵殺害范姓女大學生，更六審判20年徒刑，他喊冤但不想受訟累而沒再上訴，法院審理同案被告陳錫卿更七審時，新的鑑定技術認定呂未參與，呂入獄至19年多才假釋，聲請再審獲准，高院再審去年改判無罪，檢方上訴，最高法院撤銷判決，發回更審。

房子無償供住 觀護人想退休賣房 更生人疑想分杯羹 毒打恩人逼簽本票

基隆市林姓榮譽觀護人提供房屋當中途之家，讓更生人借住。住在裡面的陳男得知林打算退休賣屋，疑覬覦售屋款，把觀護人打到站不穩並逼迫簽本票。陳辯稱林欠他錢，法官未採信，依強盜未遂罪判6年徒刑。全案可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。