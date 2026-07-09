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10年內3度酒駕！運將遭吊銷執照重罰18萬 屏東分署祭鐵腕火速繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣曾姓男子10年內內遭查獲酒駕達3次以上，交通監理機關依違反道路交通管理處罰條重罰18萬元，須參加道路交通安全講習、被公布姓名與照片，連其最重要「職業聯結車駕駛執照」因此被吊銷。曾男原本申請分期，但在繳納5萬4000元後便置之不理，剩餘12萬6000元移送行政執行署屏東分署強制執行，曾男才出面將剩下罰鍰全數清償。

屏東分署表示，全案在今年4月29日移送至分署，同年5月5日分案後，承辦人員展開財產調查並啟動執行程序，5月寄發傳繳通知書，命曾男限期出面處理，曾男接獲分署通知後，若持續神隱恐面臨扣薪、扣押存款甚至名下動產、不動產等遭查封，隨即在6月將剩餘的12萬6000元罰鍰全數清償。

屏東分署呼籲，酒後駕車不僅嚴重危及自身與他人生命安全，更將面臨高額罰鍰、吊銷駕照、甚至影響職業生計，民眾切勿心存僥倖酒後上路。此外，民眾對於滯納稅費、罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定主動繳納，如有經濟上困難無法一次繳清，可檢具相關證明文件至分署辦理分期繳納，切勿心存僥倖，企圖以脫產方式規避執行。

屏東縣曾姓男子10年內內遭查獲酒駕達3次以上，遭重罰18萬元，原先分期繳納繳5.4萬元後就神隱，屏東分署啟動執行等程序，曾男才將剩下的罰鍰全數清償。圖屏東分署外觀。圖／屏東分署提供
屏東縣曾姓男子10年內內遭查獲酒駕達3次以上，遭重罰18萬元，原先分期繳納繳5.4萬元後就神隱，屏東分署啟動執行等程序，曾男才將剩下的罰鍰全數清償。圖屏東分署外觀。圖／屏東分署提供

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