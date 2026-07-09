民進黨「共諜」又有罪！黃取榮才判6年 涉國安法今再判10年

民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收為共諜，在台長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，不法獲利607萬餘元，高檢署依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴，求處12年以上徒刑，台灣高等法院今判決黃有期徒刑10年，犯罪所得410萬7500元沒收。可上訴。

黃取榮目前羈押中，他今天未出庭聽判，檢方起訴時對黃求刑12年，合議庭審判長表示，經審理黃取榮的發展組織對象為2人，其中1人未遂、1人既遂，因此量刑時予以酌減。

高檢署起訴指出，黃取榮多年前赴大陸唸書，被中共吸收成為共諜，他圖謀個人經濟私利，在台物色、接觸、吸收國人，藉以刺探、收集我國政府機關的機敏資訊而長期發展組織，從大陸地區情工人員取得工作報酬607萬7500元，嚴重危害國家安全與社會安定，請從重量刑。

檢方對黃犯罪所得607萬7500元聲請沒收或追徵價額，住處扣得價值約90萬元的新台幣、港幣、澳門幣及人民幣現金，是黃參與組織後，未能證明合法來源而取得的財產，檢方也依國家安全法第7條第9項規定聲請宣告沒收。

此外，黃取榮另涉透過民主學院前副主任邱世元，長期向時任副總統賴清德機要、總統府前諮議吳尚雨及時任外交部長吳釗燮諮議何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審判黃10年徒刑、邱6年2月、吳4年、何8年徒刑；高院二審上月25日改判黃6年、邱5年、吳3年徒刑，何則獲判無罪。