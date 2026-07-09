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狠殺妻子、岳母、繼子 三重滅門血案凶嫌二審仍判3個死刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市男子張泓毅前年掐脖勒斃陳姓妻子、岳母及3歲繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，再竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判處3個死刑，為國民法官判死首案。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判張3個死刑，可上訴。

張泓毅一廂情願認為妻子活得不快樂，2024年4月30日晚間至隔日凌晨，趁妻子熟睡以枕頭悶住面部，一手勒住脖子窒息而死。伴屍1日後，又認為岳母是兩人不快樂元凶，同年5月2日凌晨潛入岳母房間勒斃她。

連奪走兩命後，張為圖「方便逃亡」，同日下午5點再以雙手和充電線，輔以毛巾塞進嘴巴，殘忍勒殺年僅3歲的繼子。隔日中午，張盜領岳母15萬存款，再持岳母的信用卡在交友網站消費、升級VIP服務。

張泓毅6日中午逃亡，偷走岳母玉鐲、項鍊及母、女的身分證、存摺、印章和信用卡，帶著愛犬博美狗南下至台中，偽簽父親姓名入住旅館，被捕時緊抱愛犬，冷血弒親震驚社會。

一審新北地方法院國民法官庭查出，繼子死亡前，曾遭張折磨數十分鐘，犯行可謂虐殺，「視人命如草芥，應予嚴譴」。張犯後經台大醫院精神鑑定，未見悔意，甚至說再一次還是會殺死岳母，更多次供稱如有機會，還要殺害妻子胞姊、王姓前男友，極有可能再犯。

一審認為張基於直接故意、出於預謀連續殺人，以明顯不人道、有辱人格、極端凌虐殘忍手段，殺害妻子、岳母和繼子，符合憲法判決「犯罪情節最嚴重」的死刑要件，判處3個死刑。

案件上訴，張泓毅委由律師羅開、林俊宏、唐玉盈辯護。律師團認為張犯行並非情節最嚴重之罪，最多判處無期徒刑，且一審審判長允許國民法官閉眼、睡覺，強調國民參審表演性，而非著重證據，讓國民法官存在偏見、預斷。

陳女胞姊案發後把母親、妹妹及外甥的肖像，刺青於右大腿紀念，她先前曾指出自己因本案身心嚴重受創，張殺害三條人命若不符合情節最嚴重之罪，「那什麼才是最嚴重犯罪？」

她說，律師說張泓毅有悔意，但張從未道歉、沒有跟她說過一句抱歉，張每次開庭態度都一樣，保持緘默不回答，她仍希望判處死刑，「只有死刑是我唯一能接受的判決」。

陳女表姊則不相信張泓毅能再社會化，張被逮還揚言殺死妹妹（指陳女胞姊），且張放出來才50歲，「更何況他會不會提早放出來，我們就每天生活在恐懼下」。

男子張泓毅連續勒斃妻子、岳母及繼子祖孫3人。圖／聯合報系資料照
男子張泓毅連續勒斃妻子、岳母及繼子祖孫3人。圖／聯合報系資料照

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