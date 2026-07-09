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退役中士當共諜！「與將軍合照」賺1萬美金 二審改判3年8月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍戰車營退役中士陳敏政、台商胡繼堯8年前被中共武警吸收當共諜，曾赴金門與將軍拍照回傳賺得美金1萬元，兩人刺探我國軍機密，企圖收買林姓少校未遂，一審依違反國家安全法發展組織罪判刑陳4年、刺探收集公務秘密未遂罪判6月得易科罰金之刑。案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，依違反國安法改判3年8月徒刑，可上訴。

胡繼堯一審被依刺探收集公務秘密未遂罪判刑8月，案件上訴，高院今駁回上訴，維持一審判決。

陳敏政曾在陸軍機械化戰車營擔任中士車長，2018年退役後經商常往返廈門、澳門等地，認識大陸官員和武裝警察；胡繼堯則是海運公司董事顧問，曾為台北市特殊娛樂業從業人員職業工會副理事長，也經常往返大陸，又因公司地址設在澎湖，是陸軍澎湖防衛指揮部公共關係接洽機構之一，而熟識政戰體系軍官。

陳敏政2018年赴廈門經商時，結識吳姓武警，他受下吳提供的美金1萬元工作費及手機，便答應協助吸收政商或現役國軍，並刺探、收集政治或軍事公務秘密，並於2019年間邀胡繼堯經小三通赴廈門及澳門與吳會面，發展組織；同年8月透過胡引介認識劉姓少將，並合照傳給吳。

陳敏政2019年至2022年間，企圖吸收越南李姓台商，多次要求引介財務困難的現役校級軍官，以提供報酬為餌，利誘提供軍事資料，也安排李、吳互加微信聯繫、通話，吳也直接要求李配合收集軍中機密遭拒。

此外，胡繼堯2019年8月12日利用海運業務，安排與陳敏政拜訪澎防部心輔官林姓少校，陳私下詢問林可否提供過期的軍中業務資料；同年11月1日再度傳訊要求林「堯哥要的『雞』準備好再通知我」，要求林提供資料並安排餐敘，林便交付不具機密性質的「國軍人員體測標準」、「澎湖地區地方仕紳名冊」等資料敷衍。

一審認為國家安全為民主自由憲政秩序的關鍵，陳敏政、胡繼堯犯行損及國安，考量陳認罪、胡一度認罪又翻供，稱自己無辜，認為未能反省己過，依法判刑。

陸軍戰車營退役中士陳敏政、台商胡繼堯當共諜被判刑。示意圖／Ingimage
陸軍戰車營退役中士陳敏政、台商胡繼堯當共諜被判刑。示意圖／Ingimage

共諜 金門 陸軍

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