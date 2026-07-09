影／勝昱科技爆虛假交易掏空2千萬 實際負責人林博文300萬交保

調查局台北市調處獲報，指南投縣前議長鄭文銅機要、勝昱科技實際負責人林博文，涉成立紙上公司，透過簽訂虛假合約方式，挪用公司近2000萬款項，專案小組昨天搜索拘提林博文到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反證交法諭令300萬交保、限制出境出海。

檢調共約談7名被告，除林博文文外，勝昱總經理林國瑞100萬交保、掛名副總的林博文胞姊林曉彤100萬交保、資深財務副總陳佑鈞80萬交保、財務副理張鈺岳80萬交保、副總經理董倫銓50萬交保、嘉義廠長朱國廷50萬交保、誠瀚知識移動公司負責人林家名（林國瑞兒子）30萬交保。陳佑鈞因覓保無著，降保為30萬。

林博文是台大法律系博士，過去政商關係良好，曾任南投縣議會秘書長、 中華民國外交使節團聯誼會總會長、短暫擔任合庫資產管理公司總經理等職務。他昨天沒請律師，自己向檢調答辯，但對筆錄字斟句酌，庭訊直到清晨5點半才結束。他的胞姊林曉彤原是證人，訊後改列被告重保。

檢調追查，林博文2019至2021年間，陸續成立「國瑞開發建設」等紙上公司，虛構嘉義廠房擴建、工程費經費、聘請顧問等名義，指示勝昱科技與這些紙上公司簽訂不實交易合約，林國瑞兒子林家名擔任負責人的「誠瀚知識移動公司」也捲入，勝昱科技財務主管聽從林博文指示撥款，資金最後回流林博文口袋，疑作為私人開銷或清償債務。

林博文交遊廣闊，他旗下的「穩穩全球整合行銷」，在2008年總統大選期間，承攬前總統馬英九網路行銷工作，他也曾在港澳投資「澳門遊艇會」，與不少演藝圈知名人士往來合作。

2015年爆發和旺掏空案，時任董事長劉永祥曾廣邀政商人士參與互助會籌資炒股，林博文是其中之一，和旺案爆發後，林男擔心支票跳票，報警誆稱支票遺失，申請40多張支票掛失止付，再向聲請除權判決，陸續向銀行領回2千餘萬，挨告詐欺等罪，檢調當時曾約談他到案說明。

勝昱科技嘉義廠廠長朱國廷涉證交法50萬交保。記者張宏業／攝影

勝昱科技掛名副總林曉彤涉證交法100萬交保。記者張宏業／攝影

誠瀚知識移動公司負責人林家名涉證交法30萬交保。記者張宏業／攝影

勝昱科技財務副理張鈺岳涉證交法80萬交保。記者張宏業／攝影

勝昱科技副總董倫銓涉證交法50萬交保。記者張宏業／攝影

勝昱科技資深財務副總陳佑鈞涉證交法80萬交保。記者張宏業／攝影