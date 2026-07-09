勝昱科技爆假交易掏空 前南投縣議長機要林博文遭檢調拘提

調查局獲報指出，南投縣前議長鄭文銅機要、勝昱科技實際負責人林博文，涉及成立紙上公司，透過簽訂虛假合約方式，挪用公司款項，金額近2000萬元，辦案人員搜索9處地點，拘提約談林博文共7人到案，林博文深夜上銬移送台北地檢署複訊，全案依證交法非常規交易偵辦。

同案約勝昱總經理林國瑞100萬交保、勝昱科技財務副理張鈺岳80萬交保、勝昱科技副總董倫銓50萬交保、嘉義廠廠長朱國廷50萬交保、誠瀚知識移動公司負責人林家名30交保，均限制出境出海；林博文胞姊林曉彤、勝昱科技資深財務副總陳佑鈞偵訊中。

檢調追查，林博文於2019至2021年間，在台成立「國瑞開發建設」等紙上公司，再虛構嘉義廠房擴建、工程費經費、聘請顧問等名目，利用勝昱科技科技與紙上公司簽訂不實合約，連總經理林國瑞兒子開設的「誠瀚知識移動公司」也被拿來簽假契約，藉此掏空勝昱科技科近2千萬元，款項疑作為私人開銷或清償債務。

林博文20多歲時，擔任南投縣前議長鄭文銅機要，馬政府執政初期，林博文出任合庫資產管理公司總經理，2015年擔任勝昱科技負責人，後來捲入「和旺建設」炒股案。當年和旺爆發掏空之際，林博文經營的「穩穩全球整合行銷」獲得銀行團19億6000萬聯貸，之後淪為呆帳。

勝昱科技實際負責人林博文涉掏空遭調查局拘提到案。記者張宏業／攝影

勝昱科技實際負責人林博文胞姊林曉彤。記者張宏業／攝影

勝昱科技副總董倫銓。記者張宏業／攝影

勝昱科技財務副理張鈺岳。記者張宏業／攝影

誠瀚知識移動公司負責人林家名。記者張宏業／攝影

勝昱科技嘉義廠廠長朱國廷。記者張宏業／攝影