涉採購收賄弊案 檢調搜索新北消防局

新北市消防局傳採購弊端，新北地檢署昨約談專門委員尚少華（圖）等七人。聯合報系資料照

新北市消防局陷採購弊案疑雲，新北地檢署昨依涉犯貪汙治罪條例行、收賄及圖利等罪，指揮調查局搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科負責採購承辦的科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共七人，全案漏夜偵辦中。

據了解，檢調這次鎖定新北市消防局由來已久的救災器材採購弊端，前後時間超過十年，尚少華是黃德清一路提拔的愛將，檢調基於尚、黃兩人間交情，懷疑黃德清在全案中可能有一定角色，昨一併搜索黃的相關處所，但暫未將黃列為被告約談。

檢調懷疑，尚少華等人涉在消防車等救災器材的數起採購案招標時，利用職權護航不同業者得標，並收取其中一家力中國際公司負責人林王森的現金賄款。尚少華等人是否另有收取業者其他不正利益，待進一步釐清。

黃德清曾任新北市消防局局長達十七年之久，他在擔任苗栗縣消防局長任內獲台北縣長周錫瑋重用，新北市升格，朱立倫、侯友宜兩市長仍倚重，是新北市府內唯一的三朝元老，原本仕途一片看好。黃二○二三年初捲入桃色風波，迅速請辭，二○二四年十二月回鍋擔任新北市府十二職等的參事，也引發外界關注。

新北市消防局昨表示，同仁如涉及不法，絕不寬貸，消防局將全力配合檢調偵辦，毋枉毋縱。