聽新聞
0:00 / 0:00

涉採購收賄弊案 檢調搜索新北消防局

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北報導

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>市消防局傳採購弊端，新北地檢署昨約談專門委員尚少華（圖）等七人。聯合報系資料照
新北市消防局傳採購弊端，新北地檢署昨約談專門委員尚少華（圖）等七人。聯合報系資料照

新北市消防局陷採購弊案疑雲，新北地檢署昨依涉犯貪汙治罪條例行、收賄及圖利等罪，指揮調查局搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科負責採購承辦的科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共七人，全案漏夜偵辦中。

據了解，檢調這次鎖定新北市消防局由來已久的救災器材採購弊端，前後時間超過十年，尚少華是黃德清一路提拔的愛將，檢調基於尚、黃兩人間交情，懷疑黃德清在全案中可能有一定角色，昨一併搜索黃的相關處所，但暫未將黃列為被告約談。

檢調懷疑，尚少華等人涉在消防車等救災器材的數起採購案招標時，利用職權護航不同業者得標，並收取其中一家力中國際公司負責人林王森的現金賄款。尚少華等人是否另有收取業者其他不正利益，待進一步釐清。

黃德清曾任新北市消防局局長達十七年之久，他在擔任苗栗縣消防局長任內獲台北縣長周錫瑋重用，新北市升格，朱立倫、侯友宜兩市長仍倚重，是新北市府內唯一的三朝元老，原本仕途一片看好。黃二○二三年初捲入桃色風波，迅速請辭，二○二四年十二月回鍋擔任新北市府十二職等的參事，也引發外界關注。

新北市消防局昨表示，同仁如涉及不法，絕不寬貸，消防局將全力配合檢調偵辦，毋枉毋縱。

收賄 新北 貪汙

延伸閱讀

護航標案收賄 新北市消防局前局長黃德清等高層7人遭搜索、約談

檢警掃竹聯幫信堂 網紅「蹦闆」被帶回釐清案情

長榮集團遭檢調搜索 股東告發 九人涉內線交易

監察院：採購案淪索賄標的 糾正中油管理失能風紀敗壞

相關新聞

勝昱科技爆假交易掏空 前南投縣議長機要林博文遭檢調拘提

調查局獲報指出，南投縣前議長鄭文銅機要、勝昱科技實際負責人林博文，涉及成立紙上公司，透過簽訂虛假合約方式，挪用公司款項，金額近2000萬元，辦案人員搜索9處地點，拘提約談林博文共7人到案，林博文深夜上銬移送台北地檢署複訊，全案依證交法非常規交易偵辦。

包裝成「防疫產業龍頭」 吸金詐貸8億 銀泰佶負責人起訴求刑20年

銀泰佶聯合生技公司負責人林室融等人於新冠肺炎疫情期間，與地下盤商合作，包裝成「防疫產業龍頭」行銷，涉印股票換鈔票，詐偽買賣有價證券四億餘元，又向八家銀行詐貸四億餘元。林否認犯行，堅稱「有瑕疵但絕非詐欺」，台北地檢署昨依證券交易法、銀行法起訴十一人，對林具體求刑廿年，聲請沒收八億餘元犯罪所得。

涉採購收賄弊案 檢調搜索新北消防局

新北市消防局陷採購弊案疑雲，新北地檢署昨依涉犯貪汙治罪條例行、收賄及圖利等罪，指揮調查局搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科負責採購承辦的科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共七人，全案漏夜偵辦中。

纏訟八年 高院駁回檢上訴 三中案落幕 馬英九無罪確定

前總統馬英九被控擔任國民黨黨主席期間賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，讓國民黨損害七十二點九億元，台北地檢署依證券交易法等罪嫌起訴馬等人，一、二審均判馬無罪。檢方上訴，最高法院昨駁回，纏訟八年的「三中案」，馬無罪確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。