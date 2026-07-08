陳玉珍被質疑欲引進陸醫生怒提告…李正皓、王義川等10人遭求償700萬 判決出爐

國民黨立委陳玉珍提離島建設條例修正草案，擬在金門設置國際醫療特區，被名嘴李正皓、民進黨立委王義川、網紅牙醫史書華等人質疑要引進中國醫師來台執業。陳玉珍提告加重誹謗罪嫌，民事部分向李、王、史等10人共求償700萬元，台北地方法院今判決陳玉珍敗訴，李等人免賠，可上訴。

陳玉珍主張，她為解決金門長期醫療資源匱乏的問題，提出增訂離島建設條例第13條之1、第13條之2條文草案，希望透過設立國際醫療特區，在適度管理前提下，有條件開放外國醫事人員來台執行業務，緩解當地醫療需求。

陳玉珍指出，增修法案2024年11月在立法院排審時，有立委質疑將使中國醫師來台執業，但她多次澄清並指明修正案「不包括」讓大陸醫師來執業，但李正皓、王義川、史書華、桃園市議員魏筠等10人，分別在政論節目、臉書、社群Threads等發表言論，不實指控她「讓中國醫生來台灣」、「幫中國開大門」、「讓中國無照醫師可到金、馬執業」、「中國人可當醫療機構董事長」等語。

陳玉珍認為李正皓等10人的言論，還將她的提案與大陸器官移植爭議不當連結，且民調顯示台灣民眾對中國大陸觀感有7成不良印象，中國、中共等詞也被賦予特定政治意涵，與威脅壓迫等負面評價連結，並非中立的用詞，認為10人侵害她的名譽權，要求李正皓、王義川連帶賠償200萬元、魏筠100萬元、史書華100萬元，其餘6人各50萬元，總計共700萬元。

台北地院認為，離島建設條例草案並沒有定義何為「外國」，也沒有在立法理由中明文排除中國，況且草案所規定範圍也包含中國大陸的貿易，因此李正皓等10人認為會讓中國醫師來台執業，思維邏輯有其脈絡。

判決指出，離島建設是否開放大陸醫事人員從事醫療服務、是否可以與國內醫療院所合併設立醫療機構，都屬於公共事務，是可受公評事項，任何人均得發表意見看法，且兩岸交流涉及國防安全及民生經濟發展等重要議題，對此發表言論，應給予最大程度的言論自由保障。

北院指出，陳玉珍擔任立委，長針對兩岸事務發表言論，是眾所周知的公眾人物，修正草案攸關離島醫療，屬於國家政策討論的重大公共議題，應得由公眾討論，釐清利弊得失，也須受較大程度的公眾檢驗，認為李正皓等10人的言論並沒有侵害名譽權，判決陳玉珍敗訴。