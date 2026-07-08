大S豪宅將拍賣、S媽被趕出家門？汪小菲發聲明駁斥 曝光遺產安排

大S徐熙媛離世之後衍伸遺產問題，汪小菲今委任律師許英傑發聲明表示，子女繼承的遺產均已設立信託專戶，他也持續代為繳納子女應負擔的房屋貸款，並支持S媽繼續住在現址，從未要求搬離，至於具俊曄繼承的遺產則尊重他個人的規劃處理。

聲明指出，徐熙媛辭世後，為確保兩名未成年子女的繼承權益獲得充分保障，汪小菲已依法向法院聲請為未成年子女選任特別代理人，目前已由法院依法選任的律師擔任特別代理人，協助未成年子女辦理遺產分割及相關法律程序，以維護未成年子女的最佳利益。

聲明表示，關於遺產分割事宜，兩名未成年子女依法繼承的3分之2遺產，汪小菲已為兩名未成年子女設立信託專戶。至於具俊曄依法繼承的3分之1遺產，則由具俊曄依個人規劃自行處理，汪小菲均予以尊重。

聲明指出，徐熙媛所遺留的不動產，因尚有銀行貸款餘額須按期繳納，自徐女辭世後，汪小菲均持續協助代為繳納兩名未成年子女按月應負擔的貸款，目前並無任何足以導致不動產遭拍賣的情形，媒體相關報導與事實並不相符。

聲明表示，汪小菲及兩名未成年子女在兼顧全體繼承人合法權益的前提下，均支持黃春梅（大S母親）持續居住於現住所，並已多次透過黃春梅委任律師表達上述立場，從未要求黃春梅搬離住所。

律師聲明指出，近日部分媒體報導及網路傳聞內容與事實不符，已對當事人及家屬造成困擾，特此嚴正澄清。後續遺產相關事宜均將依法辦理，並透過合法程序妥善處理，以期各項事宜得以圓滿完成。

最後，聲明表示，汪小菲最重視者即為兩名未成年子女的健康成長與生活安定，因此，後續所有涉及遺產管理、財產運用及生活安排的事項，均將以兩名未成年子女的最佳利益為最優先考量，並秉持理性、善意及尊重的態度處理相關事宜，請停止未經查證的報導與揣測，給予家屬必要的平靜空間，使相關事項得以依法、妥善處理。

汪小菲與大S。聯合報系資料照