護航標案收賄 新北市消防局前局長黃德清等高層7人遭搜索、約談

新北市消防局疑似爆發採購弊案，新北地檢署今依涉犯貪汙治罪條例行、收賄及圖利等罪，指揮調查局新北市調查處兵分24路，搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科負責採購承辦的科員陳彥彰及消防器材廠商林姓業者共7人，稍晚將移送檢方複訊。

檢調這次針對的是新北市消防局針對救災器材由來已久的採購弊端，時間超過10年。由於尚少華是黃德清一路提拔的愛將，檢調懷疑尚、黃之間的關係以及在全案中的角色，因此今一併搜索黃德清相關處所釐清案情，但暫時未將黃列為被告約談，是否移送地檢署複訊則將視調查結果而定。

據了解，尚少華等人涉嫌在消防車等救災器材採購案招標時，利用職權護航數家業者得標，並收取其中一家力中國際負責人林王森的現金賄款。至於尚少華等人是否另有收取其他不正利益，尚待檢調進一步調查釐清。