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18歲愛女遭吊車輾斃…判決指媽媽「已領700萬」 律師今發聲明駁斥

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

18歲蔡姓女護校學生被七旬賴姓男子駕駛的吊車輾斃，蔡母向吊車公司求償1200萬元敗訴。其中，判決指蔡母已領取700萬強制險理賠金，引起外界議論，除蔡母發聲明駁斥之外，委任律師今也發聲明澄清，內容與事實不符，更沒有拖延訴訟之事。

蔡母委任律師黃中麟、呂朝章今發聲明指出，判決認定蔡母「不爭執已領取強制險新臺幣700萬元」，顯屬重大違誤，更與事實完全不符，北院兩次言詞辯論期日，筆錄內容均無「兩造均不爭執原告已領強制險700萬元」的記載，蔡母及訴訟代理人也從未於任何庭期自認或不爭執領取強制險700萬元，純屬判決錯誤記載。

聲明表示，民事訴訟法第219條規定，關於言詞辯論所定程式之遵守，專以筆錄證之。最高法院85年度台抗字第158號裁定意旨也明文肯認，言詞辯論期日當事人的主張與陳述，皆屬專以筆錄證之的範疇。

律師指出，網路部分言論據此錯誤判決所為傳播，顯有錯誤，且開庭過程均有錄音光碟及法庭筆錄為憑，蔡母也已依法提起上訴，糾正原審裁判的實質錯誤認定。

另外，律師也澄清，蔡母於訴訟過程中完全恪遵提出證據，絕無拖延訴訟，依首次言詞辯論筆錄所載，法院命雙方應於今年4月30日前提出證據及證據方法，蔡母和訴訟代理人早於同年4月17日即已遵期遞狀，提出相關事證並聲請調查證據，此有書狀郵件送達的雙掛號回執可以證明。

聲明指出，蔡母既已提早於法院指定期日前，完成提報證據，顯見已充分踐行促進訴訟的義務，絕無任何意圖延滯訴訟或因重大過失而逾期的情事，外界部分言論傳聞蔡母逾期提出或刻意延宕訴訟，與客觀存在的卷證不符，特此澄清。

律師認為，原審判決在事實認定與程序指揮上皆存在難以補正的瑕疵，不僅侵害蔡母的訴訟基本權，更導致外界對蔡母產生不當誤解與攻訐，因此代當事人澄清，以正視聽，維護當事人合法權益。

蔡姓女護校生遭吊車輾壓致死，蔡母請求賠償遭駁回，律師今發聲明澄清判決錯誤之處。圖／律師黃中麟提供
蔡姓女護校生遭吊車輾壓致死，蔡母請求賠償遭駁回，律師今發聲明澄清判決錯誤之處。圖／律師黃中麟提供

蔡姓女護校生遭吊車輾壓致死，蔡母請求賠償遭駁回，律師今發聲明澄清判決錯誤之處。圖／律師黃中麟提供
蔡姓女護校生遭吊車輾壓致死，蔡母請求賠償遭駁回，律師今發聲明澄清判決錯誤之處。圖／律師黃中麟提供

律師 北院

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