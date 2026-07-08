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執行署台南分署執行「交通專案」 酒駕拒測男繳清23萬餘元罰鍰

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

24歲陳姓男子去年1月開車行經台南市善化區文昌路，遇到轄區善化警分局員警攔查，拒絕接受酒精濃度測試，交通局裁罰18萬元；另陳滯欠交通罰單5筆，積欠交通罰單金額總計23萬9400元，均逾期拒不繳納，經行政執行署台南分署強制執行，陳昨天由友人代為全數繳清。

台南分署表示，案經交通局移送，去年7月間執行人員收案後，調查發現陳有存款可供執行，今年1月間核發執行命令扣押期存款3萬4千多元，解繳交通局收取；昨天上午一名自稱是陳的友人致電詢問，帳戶內存款為何會減少？執行人員說明是因罰單未繳，分署強制執行扣款。

執行人員提醒，陳尚有案件未繳清，將接續強制執行，對方昨天前往交通局代陳繳清剩餘款項；分署呼籲，為還給用路人行的安全，台南分署依法務部行政執行署規劃「交通專案」，將加強執行與車輛相關使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰，請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

24歲陳姓男子拒測積欠交通罰單金額總計23萬9400元，均逾期拒不繳納，經行政執行署台南分署強制執行，陳昨天由友人代為全數繳清。圖／台南分署提供
24歲陳姓男子拒測積欠交通罰單金額總計23萬9400元，均逾期拒不繳納，經行政執行署台南分署強制執行，陳昨天由友人代為全數繳清。圖／台南分署提供

罰單 台南

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