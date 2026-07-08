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偏離傳統用途…原民竟持獵槍恐嚇老婆 釀槍枝走火射穿牆壁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中布農族幸姓男子持有1把獵槍，他酒後和妻子吵架一時激動，竟持獵槍恫嚇對方，妻子的朋友上前搶奪時槍枝走火，擊發鋼珠彈射穿牆壁；法院認為，幸男持獵槍恐嚇已偏離原住民傳統文化用途，不得阻卻違法，依非法持有獵槍罪判他1年10月，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，幸男2025年12月4日和妻子、妻子的好友在太平區住家騎樓喝酒，幸因故和妻子吵架，他情緒失控竟拿從屋內取出1把獵槍，並裝填鋼珠彈、喜得釘，以此恫嚇妻子、妻子好友。

後來因妻子的好友上前搶取槍枝，爭搶過程中，幸因而誤觸扳機走火擊發，鋼珠彈射穿住處牆壁，警方獲報到場逮人送辦才曝光。

台中地院審理時，幸男均坦承不諱，有在場人證詞、警方調查可佐，槍枝經鑑定也具有殺傷力。

中院認為，幸男持獵槍恐嚇妻子、妻子朋友，已偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活的價值內涵，而將獵槍供作犯罪工具使用，其持獵槍行為不能依槍砲條例20條第1項規定而有阻卻違法事由，認定幸的行為有違法性。

中院考量，幸無相關前科，自述持有該獵槍8年至10年，過去並無用來犯罪，可見他非企圖持槍為非作歹之人，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院也審酌，幸犯後坦承，已和妻子、妻子友人和解並獲得原諒，對方均表示希望幸不要被關，衡量一切情狀後依非法持有非制式獵槍罪，判幸男1年10月徒刑，併科罰金3萬元，緩刑5年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

槍枝 恐嚇 原住民

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