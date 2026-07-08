新兵大鬧成功嶺5天...拒穿迷彩服、不點名嗆營長 還想逃出營區

鄭姓男子到成功嶺302旅服兵役因不適應部隊生活，連續5天行為脫序，早上、下午在寢室不起床、拒絕點名，班長、輔導長、連長及營長都被他咆哮、恐嚇，甚至一度想逃出營區被攔下；法院審酌鄭身心狀況，已努力適應且將退伍，依對長官施強暴、恐嚇罪判他1年3月徒刑，緩刑3年，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，鄭男為陸軍步兵第302旅步兵營二兵，他因不適應部隊生活，2025年7月22日早上8點、下午2點，不顧連上2名中士張姓班長勸阻，竟擅自躺在床上睡覺，還對1名班長咆哮。

隔天7月23日早上6點到8點時，鄭未到早點名，又躺在床上不起來，經上尉梁姓連長、中士范姓班長前往勸阻也無效。

7月24日中午12點多，鄭返營後又以身上起疹子為由拒絕穿迷彩服，還對1名下士咆哮稱「要不然要怎樣都來啦！」當晚7點多再對連長咆哮「要怎麼樣都來，不給我休假，我就去Ｘ」，又對營長咆哮「看怎樣都來」，晚間8點40分尚未就寢就任意躺在床上，25日一早也不到場點名。

直到26日早上，鄭一樣不去早點名，7點30分又衝回寢室脆叫，還推倒凌姓輔導長造成對方受傷，甚至作勢毆打、嗆三字經，恫嚇「出營區的時候弄死你」，甚至作勢逃出營區，最終被連長、營長阻擋才未遂。

台中地院審酌，鄭男在憲兵隊、檢方偵訊時都坦承，並有軍方調查，輔導長驗傷紀錄可佐，認定他同時犯陸海空軍刑法意圖長期脫免職役而離去職役未遂罪、抗命罪，及對長官施強暴、恐嚇罪，從重以對長官施強暴、恐嚇罪論處。

中院審酌，鄭案發時為現役軍人，本應重法守紀，服膺軍隊長官命令，竟因不適應部隊生活有以上行為，對軍紀、軍隊領導統御影響非輕，考量他犯後坦承，身心狀況，並已努力適應部隊生活，已有明顯改善，近期將退伍。

中院審理後依陸海空軍刑法對長官施強暴、恐嚇罪，判他期徒刑1年3月，緩刑3年，應向公庫支付6萬元。