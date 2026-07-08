運轉人生歌手邱軍北市酒吧鬥毆案 6人涉聚眾鬥毆起訴

唱「運轉人生」爆紅的歌手邱軍，今年4月因酒駕肇事逃逸並致人於死判刑10年，邱軍另在今年2月間在台北市酒吧與朋友飲酒，邱軍等3人涉嫌與另外3人爆發爭執鬥毆，台北地檢署今依刑法聚眾鬥毆罪嫌起訴邱軍等6人。

起訴指出，邱軍和朋友王男、陳男今年2月8日到台北市長安東路一段一家酒吧飲酒，現場林姓、李姓、牛姓男子也在酒吧喝酒，牛男因細故與邱軍陣營的王男發生爭執、推擠，雙方6人涉嫌徒手互毆，直至警方獲報到場。

林男控訴被邱軍的朋友陳男打傷，李男也直指被陳男所傷，甚至被現場女子持酒瓶砸頭，牛男則指控邱軍、王男打傷他。檢方認為，林男、李男、牛男等3人都沒有提出診斷證明書證明傷勢。

全案依刑法在公共場所或公眾得出入之場所聚眾強暴脅迫、鬥毆罪嫌起訴邱軍等6人。

邱軍酒駕肇逃，撞死計程車司機人案件，基隆地院國民法庭今年4月29日判處應執行有期徒刑10年，全案尚未定讞，基院啟動防逃機制，日前裁定自5月26日起，限制出境出海8月。

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