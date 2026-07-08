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彰化花壇前鄉代主席施壓公所…從中仲介賣地獲93萬佣金 判關7年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

彰化縣花壇鄉鄉民代表會前主席李岳珉施壓鄉公所人員，替「袋地」開闢側溝和開路鋪柏油，使土地可以順利賣給建商蓋房子，獲利93萬餘元，最高法院依貪汙治罪條例對於非主管監督事務圖利罪判刑7年，褫奪公權5年，並通知檢方啟動防逃機制。

李岳珉2002年8月1日起至2018年12月24日，擔任第17至20屆彰化縣花壇鄉民代表，又曾在公所建設課擔任代理辦事員、代理技士及技士，負責受理建築執照申請、准給建築執照，熟悉申請指定建築線的法令、要件、流程及應備文件，之後也以仲介土地買賣賺取佣金為業。

李岳珉知悉土地過往不會淹水，該地區也不是易淹水的地區，沒有興建水溝的必要性與急迫性，卻讓公所以公帑在土地邊界興建水溝、鋪設瀝青路面，創設土地是鄰接公所養護「現有巷道」的樣貌，讓原本賣不出去的土地，順利售出給建商，並從中獲得佣金93萬3435元。

法院認為，李岳珉為了獲取佣金、利益，明知違反利益衝突迴避法仍要犯案，濫用民意代表職責，敗壞官箴，且無悔悟之心，犯後態度欠佳，一、二審均依貪汙判刑7年，褫奪公權5年。

李岳珉提上訴，稱該地確實有淹水及施作水溝的必要，他是為民服務，沒有施壓公所及承辦人，更沒有圖利意圖。最高法院認為李是針對一、二審以詳盡調查的事實加以辯駁，不符合上訴第三審的要件，判決駁回上訴，全案定讞。

彰化縣花壇鄉代會前主席李岳珉。圖／聯合報系資料照
彰化縣花壇鄉代會前主席李岳珉。圖／聯合報系資料照

彰化縣 土地 貪汙

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