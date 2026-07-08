慣犯半個月內5度搭霸王車 「假拿錢真遁逃」結局慘了

高雄市林姓男子在半個月內五度搭乘計程車，卻在抵達目的地後，以「上樓拿錢」為藉口，下車後隨即消失，積欠5名受害運將4305元車資，高雄地檢署偵結，依5次詐欺罪起訴林男。

檢方調查，林男今年3月至4月間，分別在鳳山區、林園區、大寮區等地搭乘計程車，抵達目的地後，藉口上樓拿錢，隨即下車躲藏，載林男的運將在樓下苦等多時，都未見林男現身付錢，才驚覺受騙。

今年4月13日晚間，林男故技重施，搭乘張姓司機的計程車抵達鳳山國中，結果被司機發現他根本不想付錢，隨即追上林男爭執，正巧一旁有巡邏員警經過，司機報警後林男也被逮捕。

警方統計，林男靠搭「霸王車」，至少騙了5名運將，欠下4305元車資，檢方偵辦時，林男坦承犯行，檢察官審酌林男先後五次詐欺得利，犯罪事實明確。偵結後，依詐欺得利罪嫌提起公訴，並聲請簡易判決處刑。