快訊

行動電源「比鋁箔冬瓜茶包還腫」超商拒收怎麼回收？專家1招放電避免自燃

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

聽新聞
0:00 / 0:00

慣犯半個月內5度搭霸王車 「假拿錢真遁逃」結局慘了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市林姓男子在半個月內五度搭乘計程車，卻在抵達目的地後，以「上樓拿錢」為藉口，下車後隨即消失，積欠5名受害運將4305元車資，高雄地檢署偵結，依5次詐欺罪起訴林男。

檢方調查，林男今年3月至4月間，分別在鳳山區、林園區、大寮區等地搭乘計程車，抵達目的地後，藉口上樓拿錢，隨即下車躲藏，載林男的運將在樓下苦等多時，都未見林男現身付錢，才驚覺受騙。

今年4月13日晚間，林男故技重施，搭乘張姓司機的計程車抵達鳳山國中，結果被司機發現他根本不想付錢，隨即追上林男爭執，正巧一旁有巡邏員警經過，司機報警後林男也被逮捕。

警方統計，林男靠搭「霸王車」，至少騙了5名運將，欠下4305元車資，檢方偵辦時，林男坦承犯行，檢察官審酌林男先後五次詐欺得利，犯罪事實明確。偵結後，依詐欺得利罪嫌提起公訴，並聲請簡易判決處刑。

高雄地檢署。圖／聯合報系資料照片
高雄地檢署。圖／聯合報系資料照片

詐欺 計程車

延伸閱讀

騙很大！假冒檢警詐騙78人逾億元 苗栗地院判國內主犯12年徒刑

她面交10萬投資虛擬幣和黃金 和同事討論驚覺受騙...報警抓車手

幫「打手槍」可領5萬元 男拐少女到車站猥褻被重判

逼死豐原一家五口「李團長」詐騙犯行再多一條 衛生棉團購狠詐百萬

相關新聞

運轉人生歌手邱軍北市酒吧鬥毆案 6人涉聚眾鬥毆起訴

唱「運轉人生」爆紅的歌手邱軍，今年4月因酒駕肇事逃逸並致人於死判刑10年，邱軍另在今年2月間在台北市酒吧與朋友飲酒，邱軍等3人涉嫌與另外3人爆發爭執鬥毆，台北地檢署今依刑法聚眾鬥毆罪嫌起訴邱軍等6人。

影／預拌混凝土大王操縱股價80萬交保 兩岸知名斲琴師也涉入

調查局新北市調查處獲報，指大陸重慶預拌混凝土領導廠永固-KY，2020年上市時，遇上新冠疫情，董座簡國釧為穩住投資人信心，涉以4名親友帳戶炒股，藉此護盤拉高股價，

立院司機拿鐵釘插主任卡脊椎斷裂...逃亡22年遭逮 開庭突罵「操X媽」

立法院前司機戴小潮不滿鄭姓總務組主任收回、報拆宿舍違建，2000年前拿長13公分鐵釘猛刺鄭的背部，鐵釘還卡在脊椎骨斷裂，一、二審依殺人未遂罪判刑7年，最高法院撤銷發回更審。戴逃亡22年被通緝，今年初才緝獲歸案，台灣高等法院更一審今開庭，現年79歲的戴坐輪椅出席，幾乎不發一語，卻於鄭作證辱罵「操X媽」。

偏離傳統用途...原民竟持獵槍恐嚇老婆 釀槍枝走火射穿牆壁

台中布農族幸姓男子持有1把獵槍，他酒後和妻子吵架一時激動，竟持獵槍恫嚇對方，妻子的朋友上前搶奪時槍枝走火，擊發鋼珠彈射穿牆壁；法院認為，幸男持獵槍恐嚇已偏離原住民傳統文化用途，不得阻卻違法，依非法持有獵槍罪判他1年10月，緩刑5年，可上訴。

新兵大鬧成功嶺5天...拒穿迷彩服、不點名嗆營長 還想逃出營區

鄭姓男子到成功嶺302旅服兵役因不適應部隊生活，連續5天行為脫序，早上、下午在寢室不起床、拒絕點名，班長、輔導長、連長及營長都被他咆哮、恐嚇，甚至一度想逃出營區被攔下；法院審酌鄭身心狀況，已努力適應且將退伍，依對長官施強暴、恐嚇罪判他1年3月徒刑，緩刑3年，可上訴。

疑採購涉貪 新北市消防局專委、大隊長遭搜索約談

新北市消防局疑似爆發採購弊案，新北地檢署今指揮調查局新北市調查處，搜索、約談尚姓專門委員、蕭姓大隊長、搶救科負責採購承辦的陳姓科員及消防器材林姓業者，全案依涉犯貪汙治罪條例等罪持續偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。