行政執行署士林分署夢幻名車拍賣 金色法拉利812 GTS等6豪車入列

行政執行署士林分署受台北地檢署囑託辦理扣押物變價程序，7月14日上午將舉辦「夢幻名車拍賣會」，公開標售法拉利、勞斯萊斯、保時捷及賓士等因涉違反銀行法、詐欺罪而遭查扣的豪車，呼籲民眾踴躍競標。

士林分署表示，這批拍賣車輛皆為台北地檢署偵辦某集團涉嫌違反銀行法、詐欺等案件時查扣的財產，依法辦理公開拍賣。由於高價車輛若長時間停放，不僅保管成本高，也容易因折舊而降低價值，因此透過公開變價，除兼顧財產保值，也有助提升未來被害人受償機會。

此次拍賣車款以3輛頂級豪車最受矚目，包括2019年10月出廠、搭載6496c.c. V12自然進氣引擎的金色法拉利812 GTS，以及2014年8月出廠的法拉利F12 Berlinetta；另有2017年4月出廠的白色勞斯萊斯Wraith豪華雙門轎跑。此外，2017年出廠保時捷718 Boxster S、2023年出廠純電保時捷Taycan 4 Cross Turismo，以及2022年出廠賓士A180，也將同步公開競標。

士林分署指出，7月14日上午9時30分至10時30分將先開放民眾賞車，10時30分正式競價拍賣。有意投標者須於當日上午9時30分起至10時30分止完成登記，攜帶身分證件並繳交3000元現金保證金，始得領取號碼牌參與競標，號碼牌發完為止。

士林分署表示，拍定人須於現場以匯款或信用卡方式支付價金，相關拍賣資訊及應買資格，可至士林分署公告查詢。

淺藍色保時捷718 Boxster S跑車。圖／士林分署提供

行政執行署士林分署受台北地檢署囑託辦理扣押物變價程序，7月14日上午將舉辦「夢幻名車拍賣會」。圖／士林分署提供

淺黃色法拉利F12 Berlinetta超跑。圖／士林分署提供

淺紫色保時捷TAYCAN 4C.T.跑車。圖／士林分署提供

白色賓士A180車輛。圖／士林分署提供

金色法拉利812 GTS超跑。圖／士林分署提供