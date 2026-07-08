嫌9月大女兒難哄 桃園狠父竟折斷女兒左手還凌空猛甩虐死遭訴

桃園邱姓男子去年照顧9個月大女兒時，嫌哭鬧難哄，竟抓住寶寶雙腿凌空猛甩數次後，拳打背部、腳踹腹部，造成寶寶腦出血重傷，送醫搶救10餘天仍不治。檢警調查，寶寶死前3個月左手臂曾遭邱男折斷、還把她從130公分高處摔落撞傷，桃園地檢署依重傷害致死等罪起訴，全案將由國民法官審理。

起訴指出，現年30歲的邱男於去年2月間迎來前世的情人-女兒，父女間具有家庭暴力防治法所定的家庭成員關係。檢方查出，在女兒出生半年多後，邱男就因無法順利哄睡接連施暴，短短3個月內至少3度傷害自己的親生骨肉。

2025年8月31日清晨，邱男當時抱著6個月大女兒在桃園區住處客廳內走動，由於一直無法將女兒成功哄睡，邱男將女兒抱在懷裡時，將女兒左手臂往外凹折，當場造成女兒左手肱骨骨折。

事隔不到2個月，邱男再度因女兒哄睡不成失控；2025年10月29日下午5時30分前，他在客廳內將寶寶高舉至胸口，距離地面約130公分高度，接著突然鬆手，任由女兒直接摔落在客廳地墊上；寶寶墜地時，右後腦勺撞上地墊上的塑膠玩具，造成後腦紅腫、瘀青。檢方認定，這已是邱男第2度因無法順利哄睡而對親生骨肉施暴。

同年11月26日晚間10時，當時年僅9個月大的女兒再度因持續無法被成功哄睡，引發邱男第3度施暴。檢方調查，邱男跪在臥房床上，徒手抓住寶寶雙腿，將女兒整個倒掛式地凌空大幅甩動3至4次，接著再徒手毆打背部，並用腳踹踢腹部。

寶寶遭邱男連續施暴後，當場出現呼吸異常並開始嘔吐，當晚11時17分被緊急送往衛生福利部桃園醫院，經插管急救後，隔天凌晨2時50分再轉送馬偕兒童醫院繼續治療。

檢方調查，孩子因遭邱男猛烈甩動、毆打及踹踢，造成昏迷合併廣泛性腦腫脹、急性硬腦膜下血腫及雙側視網膜出血等重傷害，並因頭頸部創傷併顱內出血、腦水腫及腦組織壞死，造成腦脊髓損傷併發肺炎。

由於腦部傷勢過重，病情已無法逆轉，醫院只能採取支持療法維持生命。家屬最後於2025年12月9日上午10時同意拔管，孩子在10分鐘後死亡，結束短暫的9個多月生命。

檢方指出，邱男雖無置孩子於死的故意，但身為智慮正常的成年人，明知9個月大嬰兒必須細心照顧養護，且人的頭部是維持生命及身體運作的重要器官，尤其嬰兒頭部更為脆弱，一旦遭受外力劇烈搖晃，可能造成顱內出血，極易對生命及身體造成嚴重危害。

檢方認為，邱男客觀上應能預見，抓住9個月大嬰兒雙腿凌空大幅甩動，可能造成腦部重創，甚至導致身體、健康難以治療的結果，卻仍執意施暴，主觀上具有重傷害的不確定故意，孩子最終也因嚴重腦部傷勢死亡，全案經桃園市政府提出告訴，桃園警分局報請桃園地檢署偵辦。

起訴指出，邱男前2次施暴，均涉犯家庭暴力罪的成年人故意對兒童犯傷害罪；第3次施暴則涉犯家庭暴力罪的成年人故意對兒童犯重傷害致死罪；邱男犯案時已成年，卻故意對未滿7歲的親生骨肉犯傷害及重傷害致死罪，依法均應加重其刑至二分之一，並依國民法官法提起公訴，全案將由桃園地院國民法官參與審理。

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