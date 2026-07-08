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房仲妻同事「暈船」職軍 海陸政戰主任、保防官濫查個資認罪獲輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾任海軍陸戰隊66旅劉姓政戰主任因妻子同事「暈船」職業軍人，指示下屬查調個資，將黃姓、陳姓同袍的獎懲、婚姻資料回傳給妻子，後因妻子同事檢舉，全案才曝光，劉姓上校被依違反個資法輕判緩刑3年，須向公庫支付20萬元。

劉男官拜海軍陸戰隊某旅政戰主任，因非法查調個資，案發後隨即被調至海軍陸戰隊指揮部擔任諮議官。

檢憲查出，2022年12月間，劉男擔任房仲的妻子因同事「暈船」黃姓職業軍人，劉為了幫妻子同事了解對方背景，指示部隊陳姓保防官協助，查調黃男的任職單位、獎懲紀錄及婚姻情況等資料，再回傳給妻子，由妻子轉頭告知同事黃男背景。

2023年4月間，劉妻又請劉男幫忙，協助查詢同事男友在部隊中的個人資料，劉查完後，再把資料回傳給妻子，後來疑因劉妻同事檢舉，全案才曝光。

雄檢偵辦時，劉男坦承有幫妻子查調個資，是妻子說有客戶是軍人，只是幫忙查證是不是軍職，系統也看不到已婚、未婚；不過，劉妻作證時則坦承她是幫兩名同事查詢男方資料，確認交往對象的背景。

另外，依據劉妻回傳給同事的的資料，確實有查調對象任職單位、婚姻狀況、獎懲紀錄等，檢方認定劉男蒐集個資範圍包含婚姻狀態，並外洩給妻子、妻子同事知悉。

雄檢偵結，依洩漏國防以外秘密罪、公務員非法蒐集、利用個人資料等罪，起訴劉男及陳姓保防官，至於劉妻及劉姓同事，考量兩人犯後態度良好，給予緩起訴處分，劉妻要支付國庫5萬元處分金。

高雄地方法院審理時，劉男與陳男坦承犯行，法官認為兩人因一時失慮，偶罹刑章，犯罪後均坦承犯行，深表悔悟，且已與被查個資的黃姓男子和解，依違反個資法各判兩人徒刑8月和5月，另各宣告緩刑3年和2年，須各向公庫支付20萬和5萬元，可上訴。

海軍陸戰隊示意圖。聯合報系資料照片
海軍陸戰隊示意圖。聯合報系資料照片

個資 房仲 同事 陸戰隊

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