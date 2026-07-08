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邪教打死女信徒！母想救雙胞胎女兒脫離組織 「聖師」控她誣告被駁回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中2019曾發生「借竅驅魔」打死女信徒案，主嫌林欣月被封聖師創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」，涉教唆幹部打死女信徒，台中地院去年依傷害罪判林女5年；林女另提自訴，主張陳姓女子為帶雙胞胎女兒脫離宗教團體誣指她傷害涉嫌誣告，中院認為陳所述非無稽，駁回自訴，可抗告。

台中地檢署當時新聞稿以「中部邪教組織起訴」為標題，控訴林欣月為首的「中華白陽四貴靈寶聖道會（後更名『中華日行一善學會』）」打死女信徒，該暴力宗教犯罪集團吸收未成年人脫離家庭，以暴力手段毆打、凌虐欲脫離組織者，釀1人死亡、1人雙眼失明，超過15個家庭受害。

檢警查出，林女自封「聖師」2012年起為控制信眾，假借宗教名義對不服從或想脫離者，教唆幹部痛毆，涉在大陸廣西南寧道場以「借竅驅魔」名義，命女信徒躺在地上，朝其猛踏釀肝臟破裂身亡；2019年80歲張姓女信徒在台因拒絕辦台胞證、護照，遭林教唆幹部打瞎雙眼，一共13人遭毆包括孩童。

台中地院一審耗時5年審理，2025年10月依重傷害等罪判林女5年7月徒刑，其餘幹部9人判6月至5年10月徒刑不等。

林女、余姓幹部再提自訴，主張原和陳女都是中華日行一善學會成員，陳因理念不合離開卻為逼迫自己雙胞胎女兒一起走，2019年間向檢警誣指稱，林夥同幹部、其雙胞胎女兒以「借竅驅魔」為由對她批到，林朝她踹背、打頭，誣指其等涉嫌傷害，主張陳涉嫌誣告罪。

台中地院查，陳女2019年在警詢時曾證稱，有遭林女、自己雙胞胎女兒以借竅驅魔為由毆打，但自己後來撤告，是後來為了救自己女兒就撤告，且林等拍打她背部，是她還能承受住的痛，不是往死裡打的方式。

中院審酌，陳原是該宗教團體成員，本案又以所謂藉竅驅魔拍打信徒身體為手段，陳控訴遭拍打行為，顯非故意捏造，不得逕認其誣告。

中院也說，況且陳女對林、余提告傷害部分，法院也已各判2人4月徒刑，加上本案宗教團體卻有因拍打信徒造成傷害、傷害致死犯行，台中高分院2026年依傷害致死罪判余女、雙胞胎姊妹均7年4月徒刑，堪認陳所述非無稽，認定陳罪嫌不足，裁定駁回林、余自訴。

中華白陽四貴靈寶聖道會2019年傳出以借竅驅魔涉嫌指揮幹部打死女信徒。聯合報系資料照
中華白陽四貴靈寶聖道會2019年傳出以借竅驅魔涉嫌指揮幹部打死女信徒。聯合報系資料照

台中 台中地院

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