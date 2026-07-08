印股票換鈔票吸金4億詐貸4.6億 銀泰佶負責人林室融起訴求刑20年

防疫產品「隱形冠軍」銀泰佶聯合生技公司，被控利用「印股票換鈔票」吸金案，負責人林室融聲押獲准，台北地檢署今偵結，認定詐騙投資人買股，還涉嫌向八家銀行詐貸得手4.6億元。全案依違反證交法、銀行法起訴11人，林室融求刑20年，聲請法院沒收犯罪所得8.1億餘元。

銀泰佶犯罪態樣共有詐貸與吸金兩個區塊，北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官李堯樺指揮調查局台北市調查處多次搜索約談。

起訴指出，林室融於2019至2021年間，先後5次將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務董事長游昆霖虛假交易，營造公司獲利假象，林室融指示會計主管美化公司財務數字，最後持不實進銷貨文件銀行詐貸4億636萬9200 元。

檢方統計，林等人涉嫌向第一銀行詐貸1億493萬9200元及美金66萬8000元、向彰化銀行詐貸2400萬元、向華南銀行詐貸3500萬元、向玉山銀行詐貸6968萬元、向台中商銀詐貸3600萬元、向上海商銀詐貸1200萬元、向永豐銀行詐貸271萬元、向合庫銀行詐貸3200萬元，總計詐貸4億636萬9200元。

吸金部分，檢方查出林等人詐偽買賣有價證券，得手4億767萬3225元。檢方認為，林室融在新冠肺炎疫情期間，明知公司營運不善、無上櫃可能，涉嫌與梁男的犯罪集團合作，賣股票給指定的人頭，合力將銀泰佶包裝、行銷為防疫產業龍頭公司，與國內知名大廠合作，且即將上市櫃，未經金管會許可，透過地下盤商業務員電話行銷、以不實投資評估報告書高價推銷股票，詐欺995名投資人，2020年4月至2021年7月買進股票，被害金額高達3億6117萬3000元。

檢方查出，林室融等人為謀得更多資金，2021年間以不實的「銀泰佶公司關係企業雅蓮碧公司，持續為曼秀雷敦等大廠代工」的認股通知書，詐欺原股東認購新股，詐得4650萬225元。

檢方痛批，林室融歷次面對檢調提問，態度避重就輕，且對於同樣問題，回答前後矛盾、無法自圓其說，自始至終毫無悔意，依詐偽買賣有價證券1億元以上、詐欺銀行1億元以上等罪嫌起訴，具體求刑20年。

合作夥伴、地下盤商、員工等邱美玲、游昆霖、王乙真、吳皓齊、李順榮、張啟禎、林惠婷、王凱10人分別依證交法、銀行法、刑法詐欺罪嫌起訴；林室融妻子許瑜芷罪嫌不足不起訴。