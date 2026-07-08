快訊

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

MLB／大谷翔平首打席開轟連兩天炸裂 生涯300轟達成

汪小菲出手了！除下令馬筱梅「封口」 連與大S兒女互動都受限

聽新聞
0:00 / 0:00

印股票換鈔票吸金4億詐貸4.6億 銀泰佶負責人林室融起訴求刑20年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

防疫產品「隱形冠軍」銀泰佶聯合生技公司，被控利用「印股票換鈔票」吸金案，負責人林室融聲押獲准，台北地檢署今偵結，認定詐騙投資人買股，還涉嫌向八家銀行詐貸得手4.6億元。全案依違反證交法、銀行法起訴11人，林室融求刑20年，聲請法院沒收犯罪所得8.1億餘元。

銀泰佶犯罪態樣共有詐貸與吸金兩個區塊，北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官李堯樺指揮調查局台北市調查處多次搜索約談。

起訴指出，林室融於2019至2021年間，先後5次將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務董事長游昆霖虛假交易，營造公司獲利假象，林室融指示會計主管美化公司財務數字，最後持不實進銷貨文件銀行詐貸4億636萬9200 元。

檢方統計，林等人涉嫌向第一銀行詐貸1億493萬9200元及美金66萬8000元、向彰化銀行詐貸2400萬元、向華南銀行詐貸3500萬元、向玉山銀行詐貸6968萬元、向台中商銀詐貸3600萬元、向上海商銀詐貸1200萬元、向永豐銀行詐貸271萬元、向合庫銀行詐貸3200萬元，總計詐貸4億636萬9200元。

吸金部分，檢方查出林等人詐偽買賣有價證券，得手4億767萬3225元。檢方認為，林室融在新冠肺炎疫情期間，明知公司營運不善、無上櫃可能，涉嫌與梁男的犯罪集團合作，賣股票給指定的人頭，合力將銀泰佶包裝、行銷為防疫產業龍頭公司，與國內知名大廠合作，且即將上市櫃，未經金管會許可，透過地下盤商業務員電話行銷、以不實投資評估報告書高價推銷股票，詐欺995名投資人，2020年4月至2021年7月買進股票，被害金額高達3億6117萬3000元。

檢方查出，林室融等人為謀得更多資金，2021年間以不實的「銀泰佶公司關係企業雅蓮碧公司，持續為曼秀雷敦等大廠代工」的認股通知書，詐欺原股東認購新股，詐得4650萬225元。

檢方痛批，林室融歷次面對檢調提問，態度避重就輕，且對於同樣問題，回答前後矛盾、無法自圓其說，自始至終毫無悔意，依詐偽買賣有價證券1億元以上、詐欺銀行1億元以上等罪嫌起訴，具體求刑20年。

合作夥伴、地下盤商、員工等邱美玲、游昆霖、王乙真、吳皓齊、李順榮、張啟禎、林惠婷、王凱10人分別依證交法、銀行法、刑法詐欺罪嫌起訴；林室融妻子許瑜芷罪嫌不足不起訴。

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，北檢聲押禁見實際負責人林室融獲准。圖／聯合報系資料照
銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，北檢聲押禁見實際負責人林室融獲准。圖／聯合報系資料照

詐貸 北檢 銀行法 吸金

延伸閱讀

假商城投資詐36人吸金逾2千萬 桃檢起訴3人求重刑

網紅「仙塔律師」李宜諪涉洗錢不認罪改口認罪 判決刑度曝光

逼死豐原一家五口「李團長」詐騙犯行再多一條 衛生棉團購狠詐百萬

長榮集團遭檢調搜索 股東告發 九人涉內線交易

相關新聞

影／預拌混凝土大王操縱股價80萬交保 兩岸知名斲琴師也涉入

調查局新北市調查處獲報，指大陸重慶預拌混凝土領導廠永固-KY，2020年上市時，遇上新冠疫情，董座簡國釧為穩住投資人信心，涉以4名親友帳戶炒股，藉此護盤拉高股價，

美濃大峽谷涉案要角依舊否認犯行 法官准再拿30萬元交保

涉嫌主導高雄美濃大峽谷非法傾倒廢土、違反組織犯罪防制條例等重案的市議員前助理石麗君，自今年2月起遭羈押禁見至今已達5個月，橋頭地院考量本案主要共犯及證人已歷經多次訊問，相關供述已存卷保全，裁定石麗君於明天下午3時前，提出30萬元保證金後准予停止羈押。

行政執行署士林分署夢幻名車拍賣 金色法拉利812 GTS等6豪車入列

行政執行署士林分署受台北地檢署囑託辦理扣押物變價程序，7月14日上午將舉辦「夢幻名車拍賣會」，公開標售法拉利、勞斯萊斯、保時捷及賓士等因涉違反銀行法、詐欺罪而遭查扣的豪車，呼籲民眾踴躍競標。

嫌9月大女兒難哄 桃園狠父竟折斷女兒左手還凌空猛甩虐死遭訴

桃園邱姓男子去年照顧9個月大女兒時，嫌哭鬧難哄，竟抓住寶寶雙腿凌空猛甩數次後，拳打背部、腳踹腹部，造成寶寶腦出血重傷，送醫搶救10餘天仍不治。檢警調查，寶寶死前3個月左手臂曾遭邱男折斷、還把她從130公分高處摔落撞傷，桃園地檢署依重傷害致死等罪起訴，全案將由國民法官審理。

房仲妻同事「暈船」職軍 海陸政戰主任、保防官濫查個資認罪獲輕判

曾任海軍陸戰隊66旅劉姓政戰主任因妻子同事「暈船」職業軍人，指示下屬查調個資，將黃姓、陳姓同袍的獎懲、婚姻資料回傳給妻子，後因妻子同事檢舉，全案才曝光，劉姓上校被依違反個資法輕判緩刑3年，須向公庫支付20萬元。

破案關鍵刺青曝光 矢板明夫被中國男攻擊嫌犯左手刺青成標記

日本媒體人矢板明夫日前在台中演講後被中國男子廖港發攻擊，廖犯案後變裝，他左手明顯刺青圖案成為專案小組逮人關鍵；內政部長劉世芳昨天到台中機場表揚感謝破案有功人員時，也很好奇此關鍵，私下詢問歹徒的左手刺青是何圖案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。