影／預拌混凝土大王操縱股價80萬交保 兩岸知名斲琴師也涉入

調查局新北市調查處獲報，指大陸重慶預拌混凝土領導廠永固-KY，2020年上市時，遇上新冠疫情，董座簡國釧為穩住投資人信心，涉以4名親友帳戶炒股，藉此護盤拉高股價，

但實質上卻是左手賣給右手，未移轉股票所有權，辦案人員昨天搜索約談簡國釧、兩岸知名斲琴師鄭德宣到案，台北檢署訊後依違反證交法命簡國釧80萬交保、限制出境出海。

鄭德宣是簡國釧好友，因出借帳戶提供給簡男操縱股價，被檢察官諭令20萬交保。同案約談的簡國釧胞妹簡卉羚20萬交保，胞姊簡麗貞10萬交保。

據了解，鄭德宣是開台首位進士鄭用錫後代，早年隨父親經營木材生意，對各種木材瞭若指掌，號稱能用舌頭嘗出產地。2001年他轉投身製造斲琴，自此醉心於修復古琴，斲琴就是將木材層層加工與雕琢，最後製成古琴，由於技藝名揚海外，曾赴西安參與漢字節文化活動。

鄭德宣對古琴修復抱有使命感，曾接手一張漆層幾近脫落、木質裸露的古琴，耗時半年讓它重現宋代琴音，2023年也成功再現明代崇禎琴音，沒想到捲入證交法遭檢調約談。

永固-KY設廠於大陸重慶，是以重慶為市場腹地的台資預拌混凝土廠，設有多個大型攪拌站與粉磨站，是當地主要混凝土製造商，主要客戶多為大型國企或央企，簡國釧因此獲有「預拌混凝土大王」稱號。

據調查，2020年5月20日，永固-KY在台上市，但2021年1月、2月間，永固剛增資沒多久，即面臨新冠毅情影響，簡國釧為穩住投資人信心，利用自己、胞姊、胞妹、以及古琴師鄭德宣4個帳戶，以相對成交左手賣右手套路，製造交易活絡假象，砸下8至9千萬元操縱股價護盤，讓股價從78漲至81元，但最終股價下跌，虧損數百萬元。

據了解，簡國釧早年赴陸經商賺到錢，曾斥資人民幣2千萬併購重慶當地建材廠，他在台北市郊區擁有多棟豪宅，身價數億元，他的女性親友凌晨辦理交保時，身著LV老花牛仔褲，一條要價8至10萬元。

2021年，永固-KY每股只賺3.18元，董事會卻決議擬配發現金股利5元，高於前一年獲利表現，令人側目。調查局根據證交所分析報告，認為該公司有證交法弊端，報請檢察官王繼瑩指揮偵辦，檢調昨兵分7路搜索永固公司與簡國釧住居所，查扣股票交易紀錄等證物。

永固-KY董座簡國釧胞妹簡卉羚涉證交法20萬交保。記者張宏業／攝影

永固-KY爆炒股案，兩岸知名斲琴師鄭德宣也捲入其中，檢方訊後諭令20萬交保。記者張宏業／攝影

永固-KY董座簡國釧胞妹簡麗貞涉證交法10萬交保。記者張宏業／攝影