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基隆名人幼園虐童案 58童依家長意願安置 園方6人交保
基隆市私立名人幼兒園教保員被控虐童，基隆市府日前對兩名涉案教保員各罰四十萬元，幼兒園負責人罰六萬元且停止招生一年。該園今起停業，市府表示，園內五十八名幼童將轉往其他園所或居家照顧。
警方昨通知負責人、園長和四名教保員到案說明，製作筆錄後，依涉嫌傷害罪、妨害幼童發育罪，將六嫌移送基隆地檢署偵辦。
基隆地檢署檢察官昨晚複訊後，諭令分別以十萬元至廿萬元交保，且均予限制出境、出海。
周姓幼童上月因手臂出現瘀青，家長揭露幼兒園教保員虐童，市府七月三日公布懲處方案，除幼保員遭罰，幼兒園停止招生一年，市府雖表明將進行第二階段調查，但家長質疑處分過輕，日前至幼兒園丟雞蛋舉布條抗議。
市長謝國樑前晚與家長座談，說明處理進度及討論善後方案，向家長鞠躬道歉，隨即提出具體作法，包括下周一起將在百福國中設置六部電腦，教育處等局處陪家長加速閱覽監視器影像；市府將安排律師每周兩小時至百福社區提供免費法律諮詢，協助家長民事求償，另在幼兒轉學前的過渡期，市府派員進駐園所督導，確保照顧品質。
虐童案專案小組召集人、市府秘書長謝孝昆表示，針對園內須安置五十八名幼童，包括中班升大班二十五人、小班升中班十七人、幼幼班十六人，已依家長意願轉往國小附幼、公私立幼兒園或改為居家照顧。市府用最誠懇謹慎態度，傾聽家長聲音。
民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，在家長怒火及輿論壓力下，謝國樑終於道歉，「基隆孩子需要的不是市長的眼淚與事後切割」。
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