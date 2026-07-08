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基隆名人幼園虐童案 58童依家長意願安置 園方6人交保

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>市名人<a href='/search/tagging/2/幼兒園' rel='幼兒園' data-rel='/2/112035' class='tag'><strong>幼兒園</strong></a><a href='/search/tagging/2/虐童' rel='虐童' data-rel='/2/134084' class='tag'><strong>虐童</strong></a>事件，負責人、園長和4名教保服務人員昨被移送基隆地檢署偵辦，檢方複訊後，諭令分別以十萬至廿萬元交保。記者邱瑞杰／攝影
基隆市名人幼兒園虐童事件，負責人、園長和4名教保服務人員昨被移送基隆地檢署偵辦，檢方複訊後，諭令分別以十萬至廿萬元交保。記者邱瑞杰／攝影

基隆市私立名人幼兒園教保員被控虐童，基隆市府日前對兩名涉案教保員各罰四十萬元，幼兒園負責人罰六萬元且停止招生一年。該園今起停業，市府表示，園內五十八名幼童將轉往其他園所或居家照顧。

警方昨通知負責人、園長和四名教保員到案說明，製作筆錄後，依涉嫌傷害罪、妨害幼童發育罪，將六嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署檢察官昨晚複訊後，諭令分別以十萬元至廿萬元交保，且均予限制出境、出海。

周姓幼童上月因手臂出現瘀青，家長揭露幼兒園教保員虐童，市府七月三日公布懲處方案，除幼保員遭罰，幼兒園停止招生一年，市府雖表明將進行第二階段調查，但家長質疑處分過輕，日前至幼兒園丟雞蛋舉布條抗議。

市長謝國樑前晚與家長座談，說明處理進度及討論善後方案，向家長鞠躬道歉，隨即提出具體作法，包括下周一起將在百福國中設置六部電腦，教育處等局處陪家長加速閱覽監視器影像；市府將安排律師每周兩小時至百福社區提供免費法律諮詢，協助家長民事求償，另在幼兒轉學前的過渡期，市府派員進駐園所督導，確保照顧品質。

虐童案專案小組召集人、市府秘書長謝孝昆表示，針對園內須安置五十八名幼童，包括中班升大班二十五人、小班升中班十七人、幼幼班十六人，已依家長意願轉往國小附幼、公私立幼兒園或改為居家照顧。市府用最誠懇謹慎態度，傾聽家長聲音。

民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，在家長怒火及輿論壓力下，謝國樑終於道歉，「基隆孩子需要的不是市長的眼淚與事後切割」。

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