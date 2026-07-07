影／混凝土大廠永固-KY董座砸9千萬炒股護盤 一家三人涉證交法送辦

知名預拌混凝土大廠永固-KY董座簡國釧涉炒股遭檢調約談。記者張宏業／攝影

知名預拌混凝土大廠永固-KY，被控2020年上市時，因遇上新冠疫情，為維持投資人信心，董座簡國釧以親友帳戶炒股，藉此護盤抬高股價，股價當時小幅上漲但最終下跌，虧損數百萬元，調查局新北市調查處今天搜索約談簡國釧及其姊妹、友人共4名被告到案，詢後依操縱股價罪移送台北檢署複訊。

同案約談包括簡國釧胞姊簡麗貞、胞妹簡卉羚、友人鄭德宣，還有2名證人，檢方稍早命簡卉羚20萬、簡麗貞10萬交保。

據調查，永固-KY重心放在大陸一線城市重慶，在重慶設有多個大型攪拌站與粉磨站，是當地主要混凝土製造商，也是重慶建築工程的基礎基石，承包許多大陸基礎建設。

2020年5月20日，永固-KY在台上市，但到了2021年1月、2月間，永固剛增資沒多久，卻面臨新冠毅情影響，簡國釧為穩住投資人信心，利用自己、胞姊、胞妹、以及音樂家友人鄭德宣4個人頭帳戶，利用相對成交左手賣右手套路，製造交易活絡假象，砸8至9千萬元操縱股價護盤，讓股價從78漲至81元，但最終股價下跌，虧損數百萬元。

據了解，簡國釧早年赴陸經商賺到錢，有數億元身價，在台北市郊區擁有多棟豪宅，新北市調查處根據證交所分析報告，認為全案有證交法弊端，報請檢察官王繼瑩指揮偵辦，檢調兵分7路搜索永固-KY與簡國釧住居所，查扣股票買賣交易紀錄等證物。

永固-KY董座簡國釧胞姊簡麗貞涉違反證交法10萬交保。記者張宏業／攝影