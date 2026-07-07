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基隆名人幼兒園虐童案 檢察官複訊後3人20萬、3人10萬元交保
基隆市名人幼兒園林姓負責人和劉姓園長夫妻，以及4名中班、大班教保員，被警方依涉嫌傷害罪、妨害幼童發育罪移送法辦。基隆地檢署檢察官今晚複訊後，諭令分以10萬元至20萬元交保且均予限制出境、出海。
周姓男子6月中旬發現讀名人幼兒園的兒子上臂有瘀青，驗傷提告，進而揭露幼兒園教保服務人員不當對待幼兒事件，外界觀看幼兒園監視器影像後義憤填膺，後續共有10名家長提告。
基隆地檢署檢察官指示基隆警三分局約談嫌犯，包括基市府已公布姓名的中班教保員林佳靜、劉可婕，以及名人幼兒園林姓負責人、劉姓園長和大班楊姓、黃姓教保人員。
警方製作筆錄後，下午將6名涉嫌人帶出分局，準備上車移送基隆地檢署複訊時，在分局外關切的入士中，兩人衝上前對著劉姓園長大喊有沒有良心、良心何在、為什麼躲起來，在旁戒護的員警隨即攔下兩男，6嫌也陸續上車前往地檢署。
檢察官偵訊後，晚間8時許命林姓負責人20萬元交保，劉可婕和楊姓、黃姓教保員各以10萬元交保。約半小時後，再命林佳靜以20萬元交保，晚間近10時命劉姓園長以20萬元交保。
基隆市長謝國樑昨晚與幼兒園家長開會時，有人質疑林姓負責人和劉姓園長一直不露面，是不是出境逃走了？謝回應，據警方追查並未出境，警方並在今天將6嫌送辦，檢方均命交保，並限制6人出境、出海。
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