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曾同意把「眾量級」送出去？Andy、家寧法庭首見面 女方丟爆炸性分手錄音

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧一家四口遭檢方依業務侵占、背信、逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，Andy與家寧首度在法庭上碰面，女方當庭丟出兩人2024年4月2日協議分手當天的錄音，佐證男方當下曾同意將眾量級頻道送給女方，Andy則當庭連忙否認。

今天合議庭共傳喚本名王崇睿的Andy，包括母親曾淑惠、父親張國龍及胞妹張家芸在內（張）家寧全家4口，以及替群海作帳的謝姓會計師，由檢、審、辯三方行交互詰問並隔離訊問。

交互詰問的重點，則在於釐清群海成立的定位、背景、日常開支，及Andy與家寧一家四口在公司的角色及平時負責的工作，釐清薪資、經紀費用及場地使用費的支出情形，以釐清家寧父母有無侵占公款情事。

但家寧在詰問結束時，突然由律師庭呈一份她與Andy在分手當天下午2時許，於新北市新莊區化成路男方租屋處，女方以手機錄得的分手協議錄音檔及譯文。對話中Andy清楚表示，分手後眾量級頻道就給女方，男方只要拿回自己一個私人頻道即可。

家寧律師補充，這段錄音原本存在家寧手機內，後來因案手機遭查扣無法取得，直到起訴後取回手機才有辦法將檔案取出，並製作出譯文呈交合議庭及檢方，並非先前刻意有所隱瞞。面對家寧這項突如其來的新事證，Andy也在庭末連忙舉手表示意見，否認自己曾答應將眾量及頻道送給女方。

YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今再度開庭，家寧母親曾淑惠出庭後離去。記者蔣永佑／攝影
YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今再度開庭，家寧母親曾淑惠出庭後離去。記者蔣永佑／攝影

YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今再度開庭，家寧父親張國龍出庭後離去。記者蔣永佑／攝影
YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今再度開庭，家寧父親張國龍出庭後離去。記者蔣永佑／攝影

YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今再度開庭，Andy（中）與家寧首度在法庭上碰面。記者蔣永佑／攝影
YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今再度開庭，Andy（中）與家寧首度在法庭上碰面。記者蔣永佑／攝影

YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今再度開庭，家寧胞妹張家芸（左）出庭後離去。記者蔣永佑／攝影
YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今再度開庭，家寧胞妹張家芸（左）出庭後離去。記者蔣永佑／攝影

YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今再度開庭，Andy與家寧（右）首度在法庭上碰面。記者蔣永佑／攝影
YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今再度開庭，Andy與家寧（右）首度在法庭上碰面。記者蔣永佑／攝影

家寧 眾量級 Andy 分手 侵占 YouTuber

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