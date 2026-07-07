網紅「仙塔律師」判刑5個月理由曝光 法官：她應誠實執行職務

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示請集團同夥賣首飾、豪車，依洗錢、洩密罪起訴，台北地院今依洗錢罪判她有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，併科罰金8萬元，李女洩密部分無罪。

判決指出，李宜諪身為執業律師，具有法律專業，應更加重視法規範秩序，自我約制遵守律師倫理規範，誠正信實執行職務，卻幫助洗錢，審酌李女犯後坦承犯行，態度尚可，再斟酌變賣吳芳儀名下車輛及金飾目的，是為充作吳芳儀律師費等，依法對李女量刑。

法院審理詐欺案對象尚包括吳芳儀、呂英菖12名詐騙集團成員，吳芳儀一審判刑9年，相關被告目前上訴台灣高等法院，李宜諪等6人因無涉詐欺案情，合議庭採切割審判。

李宜諪被控洗錢、洩密一度出庭否認犯罪，聲請證據調查，再因訴訟考量改口認罪，還發聲明表示對起訴書的客觀事實認罪，指如果法院認定她有犯罪所得，願全數繳回，承認在專業上犯重大錯誤。

依檢方起訴，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組2025年4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原委任趙浩程出庭辯護，趙請李宜諪代班，李女再找蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案的陳永山賣掉吳女的金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡力涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。

檢警2025年6月拘提李宜諪、趙浩程、蔡沅諭，分別諭以70萬元、50萬元、10萬元交保，限制李女、趙出境出海，檢方同年8月偵結起訴本案。