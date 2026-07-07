快訊

中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

巴威大到閃不掉！盧廣仲緊急出手 10日演唱會改期、開放退票

巴威颱風攪局！小巨蛋韓流拼盤演唱會喊卡 周末活動接連取消

聽新聞
0:00 / 0:00

網紅「仙塔律師」判刑5個月理由曝光 法官：她應誠實執行職務

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示請集團同夥賣首飾、豪車，依洗錢、洩密罪起訴，台北地院今依洗錢罪判她有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，併科罰金8萬元，李女洩密部分無罪。

判決指出，李宜諪身為執業律師，具有法律專業，應更加重視法規範秩序，自我約制遵守律師倫理規範，誠正信實執行職務，卻幫助洗錢，審酌李女犯後坦承犯行，態度尚可，再斟酌變賣吳芳儀名下車輛及金飾目的，是為充作吳芳儀律師費等，依法對李女量刑。

法院審理詐欺案對象尚包括吳芳儀、呂英菖12名詐騙集團成員，吳芳儀一審判刑9年，相關被告目前上訴台灣高等法院，李宜諪等6人因無涉詐欺案情，合議庭採切割審判。

李宜諪被控洗錢、洩密一度出庭否認犯罪，聲請證據調查，再因訴訟考量改口認罪，還發聲明表示對起訴書的客觀事實認罪，指如果法院認定她有犯罪所得，願全數繳回，承認在專業上犯重大錯誤。

依檢方起訴，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組2025年4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原委任趙浩程出庭辯護，趙請李宜諪代班，李女再找蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案的陳永山賣掉吳女的金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡力涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。

檢警2025年6月拘提李宜諪、趙浩程、蔡沅諭，分別諭以70萬元、50萬元、10萬元交保，限制李女、趙出境出海，檢方同年8月偵結起訴本案。

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉洗錢罪判刑5月。聯合報系資料照
網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉洗錢罪判刑5月。聯合報系資料照

詐騙集團 洗錢 網紅

延伸閱讀

網紅「仙塔律師」李宜諪涉洗錢不認罪改口認罪 判決刑度曝光

逼死豐原一家五口「李團長」詐騙犯行再多一條 衛生棉團購狠詐百萬

騙很大！假冒檢警詐騙78人逾億元 苗栗地院判國內主犯12年徒刑

大夜班拿鐵侵占案 王至德：最後喝下去的是人民對司法的信任感

相關新聞

台中狠男不顧幼童睡一旁 瘋砍情敵釀皮開肉綻、骨折腳筋斷險死

台中鄭姓男子和前女友的現任男友有感情糾紛，半夜4點多持開山刀跑到他家，闖入房間不顧一旁仍有熟睡的幼童，連續揮刀砍殺男子釀皮開肉綻，男子更稱遭砍到胸腔時「呼吸不到空氣」，出腳抵抗被砍到右腳骨折、左腳筋斷裂，法院依殺人未遂罪判鄭男12年徒刑，可上訴。

18歲女遭輾斃...母哭訴女兒白死法官冷回「對啊」 台北地院回應了！

8歲蔡姓女護校學生騎機車在被七旬賴姓男子駕駛的吊車輾斃，因賴身亡、家屬拋棄繼承，蔡母向吊車公司提民事訴訟請求1200萬元敗訴，指控法官在她問「女兒白白犧牲了嗎」時，冷血回應「對啊」。台北地方法院今表示，已調閱相關資料瞭解中，法官表達使正處於喪女悲痛的蔡母感受不被理解，甚至產生羞辱或二度傷害之感，對此深感遺憾。

YT「眾量級」侵占案　Andy、家寧法庭首見面　女方丟爆炸性分手錄音

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧一家四口遭檢方依業務侵占、背信、逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，Andy與家寧首度在法庭上碰面，女方當庭丟出兩人2024年4月2日協議分手當天的錄音，佐證男方當下曾同意將眾量級頻道送給女方，Andy則當庭連忙否認。

網紅「仙塔律師」判刑5月理由曝光 法官：她應誠實執行職務

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示請集團同夥賣首飾、豪車，依洗錢、洩密罪起訴，台北地院今依洗錢罪判她有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，併科罰金8萬元，李女洩密部分無罪。

長榮內線交易 檢調懷疑張國華布下金融陷阱 三弟慘被割韭菜

長榮集團創辦人張榮發逝世10年，留下龐大遺產，官司纏訟多年，台北地檢署接獲告發追查，2023年長榮海空分家前，大哥張國華涉嫌布下金融陷阱，利用長榮海運轉移長榮航空股權的重大利多消息，誘使三弟張國政等人拋售海運股票，三弟的資金也沒買入航空股權，落得兩頭空，慘遭親人「割韭菜」。

民眾踴躍競價 執行署台南分署拍出桃檢委託小船、南檢委託挖土機

法務部行政執行署台南分署今天拍賣出桃園地檢署囑託標的明豐168自用小船，拍賣價金為93萬元，以及台南地檢署囑託標的3部挖土機，拍賣價金302萬元；另其他查封的標的總計拍出中華自用小貨車、中華小廂型車、中華貨車、國瑞汽車等，合計拍賣價金為21萬1000元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。