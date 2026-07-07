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永固KY炒股案…董座涉護盤炒股虧數百萬 檢調搜索約談4人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

大陸重慶預拌混凝土廠永固KY（5546），2020年間上市遇上新冠肺炎疫情，為了維持投資人信心，簡姓董座涉嫌以親友的帳戶炒作股票護盤抬高股價，股價當時小幅上漲但最終下跌，虧損約數百萬元。台北地檢署今指揮調查局依證券交易法操縱股價罪嫌搜索、約談簡姓董座等4人到案。

專案小組掌握，永固KY2020年5月20日上市，2021年1月、2月間，董事長簡姓董座疑似為了維持投資人信心，涉嫌以自己的帳戶及利用胞姊、胞妹、男友人的人頭帳戶，炒作永固KY股價，以相對成交等手法護盤抬高股價，當時每股從78元漲至81元，但最終股票一路下跌，虧損約數百萬元。

北檢今指揮新北市調查處兵分7路搜索簡姓董座等4人住居所，簡姓董座位在永固公司的辦公室，全案通知4人到案說明，持續釐清案情。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

炒股 台北 調查局

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