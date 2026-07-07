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逆轉！手滑害病患吞2.2公分螺絲起子...牙醫一審有罪 二審獲無罪確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市牙醫診所王姓醫師被控於進行植牙手術時，將醫材螺絲起子掉進病患口中，病患又將螺絲起子吞入食道內，急診經胃鏡才取出，導致病患食道潰瘍等，一審依過失傷害罪判王拘役20日，得易科罰金。案件上訴，台灣高等法院逆轉改判王無罪，全案確定。

檢方起訴指出，王是新北市開業牙醫師，2023年8月12日下午3時許為葛姓病患進行植牙斷裂手術時，使用螺絲起子為治療工具，該螺絲起子是金屬製硬物，一端粗、一端細，長約2.2公分，最寬處約0.3公分。

王使用不慎將螺絲起子掉進葛的口腔內，葛因人體吞嚥反射動作，將起子吞入食道內，進而進入留置在胃部，造成食道潰瘍傷害，控告王過失傷害罪。

王辯稱，他不慎將螺絲起子掉進病人口腔內時，有要求病人坐起，並請對方嘗試吐出螺絲起子，但螺絲起子已吞入食道中，葛當時並未感覺喉嚨有異狀、或有其他不適。

王辯說，他研判只要靜待、觀察數日後，螺絲起子應會隨著糞便從葛的人體自然排出，後來葛受的食道傷害，應是葛後續去醫院以胃鏡取出時造成，否認過失傷害。

一審認為，王有應注意、能注意而疏未注意的過失，葛食道受傷，與王的過失行為有相當因果關係，考量王在事發一周後向葛多次表達歉意，且支付1萬5000元給葛，承諾將免費處理後續醫療處置，已盡力彌補，判決有罪依法量刑。

王上訴，高院認為螺絲起子各角均經磨圓為弧形，掉入口腔後，因人體吞嚥反射動作而吞入食道中，而螺絲起子通過食道時，是否會造成食道內壁黏膜層受損，不一定是必然。

高院指出，根據胃鏡手術報告、醫院回覆、調取胃鏡影像等，認為胃鏡手術取出後，拍攝到的食道潰瘍已經「無出血狀況」，無法斷定形成時間，又無法排除是胃鏡造成，或是受病患本身逆流性食道炎影響，基於罪疑唯輕原則，難以認定食道潰瘍與王的行為有因果關係，改判無罪。

王姓牙醫師進行植牙手術時，將醫材螺絲起子掉進病患口中，病患又將螺絲起子吞入食道內，急診經胃鏡才取出，導致病患食道潰瘍等，一審依過失傷害罪判王拘役20日，台灣高等法院逆轉改判王無罪確定。示意圖／ingimage
王姓牙醫師進行植牙手術時，將醫材螺絲起子掉進病患口中，病患又將螺絲起子吞入食道內，急診經胃鏡才取出，導致病患食道潰瘍等，一審依過失傷害罪判王拘役20日，台灣高等法院逆轉改判王無罪確定。示意圖／ingimage

牙醫 台灣高等法院

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