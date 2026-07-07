獨／兒掐死老母通報家暴竟成弒親案 法扶律師得知真相解除委任拒辯護

邱姓男子與父母在台南經營土雞城，一家三口經濟無虞，但邱竟在深夜趁母親熟睡，徒手將母親掐死；檢警原本以為是家暴案件，後來查出狀況有異，邱才辯稱是因為幻聽，腦袋裡有聲音叫他這樣做，其律師當場解除委任，台南地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。

據了解，51歲的邱姓男子與77歲的父親及73歲的母親（冠夫姓）一起住在台南市大內區，家中經營土雞城生意，經濟無虞，生活單純；邱是家中獨子，迄今未婚，案發後，父親面對兒子掐死妻子，兒子成為被告，而他要以被害人家屬身分出庭，已無心營業，土雞城被迫休業。

起訴書指出，邱姓男子今年3月10日凌晨4時15分許，在大內區住處，趁邱姓母親在臥室睡覺且無防備之際，徒手以對母親頸部加壓方式，使母親腦部血液回流受阻，致其腦部缺氧而死亡；案發後邱並未直接說明是自己殺了母親，檢察官相驗時察覺有異，簽分偵辦。

據指出，當時邱的父親因起床出門，並未在臥室內，來不及阻止這場家庭悲劇，返家後以為是兒子對妻子動手，兒子不慎傷害母親，通報發生家暴案件；邱在犯案後相當冷靜，並無悲傷、難過情形，直到檢警查出就是他涉嫌掐死母親，才辯稱是腦袋裡有聲音叫他這樣做。

當邱成為被告時，法扶律師原本也以為是家暴案件，接受委任要為邱辯護，當得知竟是他親手掐死母親，還聲稱是因為幻聽，當場表示解除委任，拒絕為邱辯護；檢察官認定，邱所為涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴，移審台南地院，本案將由國民法官開庭審理。