快訊

日本戰犯難逃法網！東京大審幕後的大國交易秘辛

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

香蕉靠演講2年狂存破百萬！親曝不揮霍原因「沒有每天在過年」 全網讚翻

獨／兒掐死老母通報家暴竟成弒親案 法扶律師得知真相解除委任拒辯護

聯合報／ 記者謝進盛袁志豪／台南即時報導

邱姓男子與父母在台南經營土雞城，一家三口經濟無虞，但邱竟在深夜趁母親熟睡，徒手將母親掐死；檢警原本以為是家暴案件，後來查出狀況有異，邱才辯稱是因為幻聽，腦袋裡有聲音叫他這樣做，其律師當場解除委任，台南地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。

據了解，51歲的邱姓男子與77歲的父親及73歲的母親（冠夫姓）一起住在台南市大內區，家中經營土雞城生意，經濟無虞，生活單純；邱是家中獨子，迄今未婚，案發後，父親面對兒子掐死妻子，兒子成為被告，而他要以被害人家屬身分出庭，已無心營業，土雞城被迫休業。

起訴書指出，邱姓男子今年3月10日凌晨4時15分許，在大內區住處，趁邱姓母親在臥室睡覺且無防備之際，徒手以對母親頸部加壓方式，使母親腦部血液回流受阻，致其腦部缺氧而死亡；案發後邱並未直接說明是自己殺了母親，檢察官相驗時察覺有異，簽分偵辦。

據指出，當時邱的父親因起床出門，並未在臥室內，來不及阻止這場家庭悲劇，返家後以為是兒子對妻子動手，兒子不慎傷害母親，通報發生家暴案件；邱在犯案後相當冷靜，並無悲傷、難過情形，直到檢警查出就是他涉嫌掐死母親，才辯稱是腦袋裡有聲音叫他這樣做。

當邱成為被告時，法扶律師原本也以為是家暴案件，接受委任要為邱辯護，當得知竟是他親手掐死母親，還聲稱是因為幻聽，當場表示解除委任，拒絕為邱辯護；檢察官認定，邱所為涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴，移審台南地院，本案將由國民法官開庭審理。

邱姓男子在深夜趁母親熟睡，徒手將母親掐死，台南地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。聯合報系資料照
邱姓男子在深夜趁母親熟睡，徒手將母親掐死，台南地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。聯合報系資料照

家暴 台南 母親

延伸閱讀

3歲女童喊「下面痛痛」哥哥比出犯案動作成鐵證 退休色外公判刑5年

幫「打手槍」可領5萬元 男拐少女到車站猥褻被重判

1年15億！法扶替詐欺、毒駕死刑犯辯護 挨轟「加害人保護傘」

同居人女兒國中發育就邀共浴性侵 好色「爸比」減刑原因曝光

相關新聞

台中狠男不顧幼童睡一旁 瘋砍情敵釀皮開肉綻、骨折腳筋斷險死

台中鄭姓男子和前女友的現任男友有感情糾紛，半夜4點多持開山刀跑到他家，闖入房間不顧一旁仍有熟睡的幼童，連續揮刀砍殺男子釀皮開肉綻，男子更稱遭砍到胸腔時「呼吸不到空氣」，出腳抵抗被砍到右腳骨折、左腳筋斷裂，法院依殺人未遂罪判鄭男12年徒刑，可上訴。

獨／兒掐死老母通報家暴竟成弒親案 法扶律師得知真相解除委任拒辯護

邱姓男子與父母在台南經營土雞城，一家三口經濟無虞，但邱竟在深夜趁母親熟睡，徒手將母親掐死；檢警原本以為是家暴案件，後來查出狀況有異，邱才辯稱是因為幻聽，腦袋裡有聲音叫他這樣做，其律師當場解除委任，台南地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。

擅用警政系統替徵信、地下放款業者偷查個資 北市派出所員警遭訴

台北市大安警分局安和路派出所一名凃姓員警，涉嫌於2021至2023年間，多次以偵辦刑案、查緝毒品為由，違法利用警政系統替地下放款或徵信業者偷查民眾個資。新北地檢署依公務員洩漏國防以外之機密、偽造文書及個資法等罪，起訴凃員、業者及債主共5人。

【重磅快評】一杯75元咖啡 照見台灣司法該有的溫度

深夜值班時間，一名在超商於24小時內連續工作18小時的女店員，自述因極度疲憊，在店內調製了一杯售價75元的咖啡，因未完成結帳程序遭店家提告。女店員在一審時被判有期徒刑三個月得易科罰金，高等法院二審法官日前審酌全案情節，認為未達刑法竊盜罪的構成要件，改判她無罪。

板橋保全公司欠繳勞健保費2710萬 慣老闆脫產遭管收

新北市板橋區某保全公司因長期欠繳勞健保費，累計高達2710萬餘元，公司馬姓負責人又涉嫌頻繁移轉公司資產至個人及前妻名下，試圖隱匿財產。行政執行署新北分署日前向法院聲請管收馬男獲准，當日便將其移送至管收所。

桃清潔隊員收賄違法清運事業廢棄物 他主張「自首」想緩刑...二審駁回

桃園市政府環境清潔稽查大隊前清潔隊員焦彥達收受宋姓業者賄賂，違法清運事業廢棄物送往焚化廠，他事後自首認罪，一審依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判焦2年10月徒刑，褫奪公權2年。焦提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。