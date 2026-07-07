擅用警政系統替徵信、地下放款業者偷查個資 北市派出所員警遭訴

台北市大安警分局安和路派出所一名凃姓員警，涉嫌於2021至2023年間，多次以偵辦刑案、查緝毒品為由，違法利用警政系統替地下放款或徵信業者偷查民眾個資。新北地檢署依公務員洩漏國防以外之機密、偽造文書及個資法等罪，起訴凃員、業者及債主共5人。

起訴指出，凃員利用警政署建置的「案件管理e化查緝逃犯系統」、「刑案資訊系統」、「車籍資料」、「M-Police」等警政系統，受王姓業者請託，偷查多筆民眾前科、照片、戶役政資料及車籍資料等個資。

此外，凃員還在2023年12月間，輾轉接獲其他討債集團的「外包」案件，以35000元對價，替王姓債主查詢欠債人車籍資料以便追債。過程中並因跨轄區，還找來自己認識但不知情的新北市永和警分局李姓偵查佐幫忙。