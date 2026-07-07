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擅用警政系統替徵信、地下放款業者偷查個資 北市派出所員警遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台北市大安警分局安和路派出所一名凃姓員警，涉嫌於2021至2023年間，多次以偵辦刑案、查緝毒品為由，違法利用警政系統替地下放款或徵信業者偷查民眾個資。新北地檢署依公務員洩漏國防以外之機密、偽造文書及個資法等罪，起訴凃員、業者及債主共5人。

起訴指出，凃員利用警政署建置的「案件管理e化查緝逃犯系統」、「刑案資訊系統」、「車籍資料」、「M-Police」等警政系統，受王姓業者請託，偷查多筆民眾前科、照片、戶役政資料及車籍資料等個資。

此外，凃員還在2023年12月間，輾轉接獲其他討債集團的「外包」案件，以35000元對價，替王姓債主查詢欠債人車籍資料以便追債。過程中並因跨轄區，還找來自己認識但不知情的新北市永和警分局李姓偵查佐幫忙。

台北市大安警分局安和路派出所涂姓員警涉嫌多次以偵辦刑案、查緝毒品為由，違法利用警政系統替地下放款或徵信業者偷查民眾個資遭新北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片
台北市大安警分局安和路派出所涂姓員警涉嫌多次以偵辦刑案、查緝毒品為由，違法利用警政系統替地下放款或徵信業者偷查民眾個資遭新北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片

個資 派出所

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