【重磅快評】一杯75元咖啡 照見台灣司法該有的溫度

深夜值班時間，一名在超商於24小時內連續工作18小時的女店員，自述因極度疲憊，在店內調製了一杯售價75元的咖啡，因未完成結帳程序遭店家提告。女店員在一審時被判有期徒刑三個月得易科罰金，高等法院二審法官日前審酌全案情節，認為未達刑法竊盜罪的構成要件，改判她無罪。

一杯未完成結帳程序的咖啡，差點改變一個人的人生；一紙刑事判決，可能讓一位努力工作的年輕人背負前科、影響未來求職，代價與75元相比，何止天壤之別。

幸好，這一次，法官沒有讓法律淪為壓迫弱勢的工具。

法官沒有拘泥於形式，也沒有機械式套用法條，而是回到犯罪構成要件，衡量案件整體情節，最後作出無罪判決。讓社會看到，台灣的法官並非全都是外界口中的「恐龍法官」，仍有人願意守住司法的理性與溫度。

此案令人想起先前另一件同樣令人唏噓的案件。一名清潔員拾得一只遭棄置的電鍋，不忍浪費，轉送給生活困苦的人使用，卻因此捲入司法程序。幸好最後法院也未認定其具有竊盜或侵占的不法犯意。雖然兩個案件情節不同，法律爭點也不同，但共同之處都是：站在被告席上的，不是貪汙數億元的權貴，不是坑殺投資人的詐騙首腦，而是每天為生活奔波的基層勞工。

在此同時，台糖日前撤回對前董事長吳乃仁的管收聲請，外界質疑，1.7億元債權是否還有追回的可能。兩相對照，更令人感慨：對基層勞工，司法程序往往迅速而嚴厲；面對涉及鉅額公產損失的案件，人民看到的卻是另一番景象。

刑法的存在，本該是為了保護社會法益，而不是把所有管理問題、生活瑕疵都送進刑事法庭。企業若認為員工違反內部規範，可以依勞動契約、民事責任或其他管理機制處理；若動輒祭出刑法，連一杯咖啡都變成刑事案件，司法就偏離了原本的目的。

這幾起事件，也照見今日台灣宛如平行宇宙般的社會景象。

同樣生活在台灣，有人因一杯75元咖啡走進法院；另一群人每天討論今天股票賺了多少。近來台灣股市交易熱絡，人工智慧等題材帶動投資風氣，社群媒體充斥著「一天獲利數十萬元」、「財富自由」的故事，不少人沉醉於快速致富的神話。

然而，對更多基層勞工而言，他們關心的不是哪一檔股票漲停，也不是資產增加多少，而是每個月的薪水是否足以支付房租、便當、水電費。一杯75元的咖啡，對投資客只是零頭，對夜班店員而言，卻可能是一整天工作的慰藉，也因此差點付出沉重的司法代價。

如今，一個台灣，兩個世界。一個世界熱烈討論股票、資產與投資報酬率；另一個世界，每天為生活奔波，甚至因幾十元面臨刑事追訴。當資產價格節節攀升，薪資成長卻追不上生活成本，貧富差距早已不只是所得上的差異，更是截然不同的人生處境。

人民期待的司法，不是對弱者展現威嚴，而是對真正危害社會的詐騙集團、黑幫、毒品犯罪，以及掏空公司、內線交易等重大經濟犯罪毫不手軟；不是讓底層人民因微罪膽戰心驚，而是讓真正的犯罪者付出代價。

75元咖啡案件最珍貴的不只是無罪判決，更提醒司法：法律若失去比例原則，再小的案件都可能成為壓在弱者生命中的巨石。法律不能只把溫度保留給權勢，把冰冷留給基層。唯有如此，人民才能相信，司法守護的是公平，而不是讓努力為三餐打拚的普通人，反而成為最容易承受法律重量的一群人。