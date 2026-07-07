板橋保全公司欠繳勞健保費2710萬 慣老闆脫產遭管收

新北市板橋區某保全公司因長期欠繳勞健保費，累計高達2710萬餘元，公司馬姓負責人又涉嫌頻繁移轉公司資產至個人及前妻名下，試圖隱匿財產。行政執行署新北分署日前向法院聲請管收馬男獲准，當日便將其移送至管收所。

新北分署指出，現年6旬的馬男為該保全公司負責人，公司自2019年8月起即未依規定按期繳納健保費、勞保費及勞退金，案件經陸續移送新北分署執行，經統計共欠繳健保費1260萬餘元、勞保費及勞退金1420萬餘元，及其他行政罰鍰29萬餘元，合計2710萬餘元。

新北分署查出，馬男在2019年10月至2021年9月不到2年內，頻繁將公司銀行帳戶的存款轉帳至其個人帳戶，金額約397萬餘元；另於2022年4月間，將公司名下一輛福特六和汽車過戶給胞弟；2022年7月至2025年9月間，該公司仍持續有營業收入匯入，馬男卻在入帳當日，隨即將資金全數轉帳至另間由前妻擔任負責人的物業公司，藉此隱匿、搬移保全服務費達1254萬餘元。

經進一步查核公司財報，新北分署發現該公司在2019年至2021年度，每年營業收入都高達數千萬元甚至上億元，扣除相關成本及費用後，仍有上百萬元淨利，累達412萬餘元，卻不願用以清償上述款項。

新北分署先前曾多次通知馬男到場說明，並要求提出清償計畫，但對方均消極以對，日前行政執行官認定其符合行政執行法管收要件，將馬男當場留置向法院聲請管收，法官審理後，認定馬男確實符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等法定事由，裁定准予管收。

新北市板橋區某保全公司因長期欠繳勞健保費，累計高達2710萬餘元，其馬姓負責人又涉嫌頻繁移轉公司資產至個人及前妻名下，試圖隱匿財產，遭行政執行署新北分署聲請管收獲准。圖／新北分署提供