桃清潔隊員收賄違法清運事業廢棄物 他主張「自首」想緩刑...二審駁回

桃園市政府環境清潔稽查大隊前清潔隊員焦彥達收受宋姓業者賄賂，違法清運事業廢棄物送往焚化廠，他事後自首認罪，一審依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判焦2年10月徒刑，褫奪公權2年。焦提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

同案被告前清潔隊員劉戈靖一審判處3年徒刑，褫奪公權2年；宋姓業者一審判刑1年4月，並宣告緩刑4年，須支付公庫5萬元，提供120小時義務勞務，褫奪公權1年。兩人均未提上訴而確定。

焦2017年起任職楊梅區清潔隊，2021年調至中壢區；劉2019年起任夜班資源回收隊員。宋2020年9月至2021年7月間多次透過劉與焦聯繫，要求協助清運違法收受商家的廢棄物，宋轉帳33次、先後支付劉15萬9600元，劉再按每車次1000元為代價，交付焦3萬3000元。

焦調至中壢區中隊後，宋一有清運廢棄物需求時，仍延續先前模式，由劉通知焦前往收垃圾，2人共取得3萬2120元，其中焦獲1萬3200元分紅。

宋2021年12月27日、2022年1月14日，二度LINE劉，要求到觀音、楊梅地區清運，劉指示不知情的其他清潔隊員收取偽裝成家戶垃圾的事業廢棄物，事後宋的同居人先後匯4360元及1400元至劉的帳戶。案發後，焦、劉、劉自白認罪。

一審考量焦、劉身為公務員，卻利用職務之便收賄，協助違法清運廢棄物，破壞公務員廉潔形象及政府威信；宋為圖私利行賄並違法傾倒廢棄物，破壞環境衛生及國土保育，考量3人坦承犯行，依法判刑。

焦上訴主張適用自始減刑，希望可以獲得緩刑機會，但高院審理後，認為焦偵查中雖出具自首狀，但對於違背職務收賄的主要事實，均表明未收受報酬，廉政署發動調查後仍否認收賄，直到廉政署發覺焦收賄後，才坦承犯行，不符自首要件。

高院指出，一審判決說明焦不是用自首規定沒有違法，且量刑妥適，認為焦請求宣告緩刑無理由，今駁回上訴，維持一審判處焦2年10月徒刑。