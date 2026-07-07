大陸「假快篩」改標變成美國貨 高雄市衛生局遭騙求償3853萬勝訴

高雄市衛生局2022年緊急採購100萬劑「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，原以為是美國原廠出貨，結果得標的大鑫資訊公司卻以中國大陸製「仿冒品」混充，重新包裝後偽裝成「Made in USA」出貨給衛生局，衛生局發現後提告索賠，高雄地院認定業者詐欺，判大鑫資訊及朱姓負責人、王姓監察人，以及醫優科技黃姓執行長、李姓負責人應連帶賠償衛生局3853萬2000元。

判決指出，醫優科技於新冠肺炎期間獲衛福部核准緊急輸入「福樂家用新冠抗原快速檢測試劑/Flowflew COVID-19 Antigen Home Test」，核准輸入製造廠為「美國ACON公司，生產國別「US」

因醫優科技黃姓執行長、李姓負責人認識中國大陸艾康公司業務人員，大鑫資訊公司朱姓負責人便與黃男、李女合作，採購中國製的美國富樂（Flowflex）快篩試劑仿冒品來台販售。

為了讓這批仿冒品順利過關，朱男等人先將仿冒品重新分裝至偽造的美國ACON公司包裝盒內，並撕除原產地標籤，改貼「Made in USA」標籤，成功騙過衛福部專案核准。

2022年5月，高雄市衛生局以每劑95元，向大鑫公司採購100萬劑快篩試劑，該公司便將這批仿冒品出貨給衛生局，衛生局收到首批40萬5600劑後，隨即匯款3853萬餘元，直到調查局展開調查後，衛生局才知道該批試劑是仿冒品。

高雄地方法院審理時，黃男辯稱他代訂的試劑皆為正常商品，並非不良品，並稱出問題的試劑是大鑫公司自行與其他不明廠商進貨，與他無關；朱男則坦承變更產地訊息，還稱美國ACON公司本身也採用艾康公司製造廠產品，兩邊品質相同，且試劑都能通過衛福部檢驗，具正確判讀功能，並非仿冒品。

但法官認為，快篩試劑本即存有偽陽性、偽陰性可能，檢測結果須具備高度信賴性，才有助於防疫，該批試劑未經衛福部核准、未經FDA緊急授權使用，且來源遭刻意隱匿，品質穩定無法獲得擔保，檢測結果是否可信既屬未定，難達防疫篩檢目的。

法官認定，衛生局契約明訂履約標的不得為大陸地區產製、須符合衛福部專案核准，無論輸入快篩試劑為Home Test或Rapid Test事後經抽驗結果客觀上具檢測效用、非偽冒品，朱男等人刻意隱匿產品產地與專案核准狀況，並更改實際產地，仍構成欺詐行為，判廠商應賠償這筆錢。