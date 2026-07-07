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大陸「假快篩」改標變成美國貨 高雄市衛生局遭騙求償3853萬勝訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市衛生局2022年緊急採購100萬劑「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，原以為是美國原廠出貨，結果得標的大鑫資訊公司卻以中國大陸製「仿冒品」混充，重新包裝後偽裝成「Made in USA」出貨給衛生局，衛生局發現後提告索賠，高雄地院認定業者詐欺，判大鑫資訊及朱姓負責人、王姓監察人，以及醫優科技黃姓執行長、李姓負責人應連帶賠償衛生局3853萬2000元。

判決指出，醫優科技於新冠肺炎期間獲衛福部核准緊急輸入「福樂家用新冠抗原快速檢測試劑/Flowflew COVID-19 Antigen Home Test」，核准輸入製造廠為「美國ACON公司，生產國別「US」

因醫優科技黃姓執行長、李姓負責人認識中國大陸艾康公司業務人員，大鑫資訊公司朱姓負責人便與黃男、李女合作，採購中國製的美國富樂（Flowflex）快篩試劑仿冒品來台販售。

為了讓這批仿冒品順利過關，朱男等人先將仿冒品重新分裝至偽造的美國ACON公司包裝盒內，並撕除原產地標籤，改貼「Made in USA」標籤，成功騙過衛福部專案核准。

2022年5月，高雄市衛生局以每劑95元，向大鑫公司採購100萬劑快篩試劑，該公司便將這批仿冒品出貨給衛生局，衛生局收到首批40萬5600劑後，隨即匯款3853萬餘元，直到調查局展開調查後，衛生局才知道該批試劑是仿冒品。

高雄地方法院審理時，黃男辯稱他代訂的試劑皆為正常商品，並非不良品，並稱出問題的試劑是大鑫公司自行與其他不明廠商進貨，與他無關；朱男則坦承變更產地訊息，還稱美國ACON公司本身也採用艾康公司製造廠產品，兩邊品質相同，且試劑都能通過衛福部檢驗，具正確判讀功能，並非仿冒品。

但法官認為，快篩試劑本即存有偽陽性、偽陰性可能，檢測結果須具備高度信賴性，才有助於防疫，該批試劑未經衛福部核准、未經FDA緊急授權使用，且來源遭刻意隱匿，品質穩定無法獲得擔保，檢測結果是否可信既屬未定，難達防疫篩檢目的。

法官認定，衛生局契約明訂履約標的不得為大陸地區產製、須符合衛福部專案核准，無論輸入快篩試劑為Home Test或Rapid Test事後經抽驗結果客觀上具檢測效用、非偽冒品，朱男等人刻意隱匿產品產地與專案核准狀況，並更改實際產地，仍構成欺詐行為，判廠商應賠償這筆錢。

大鑫資訊公司與醫優科技黃姓執行長、李姓負責人將中國大陸製的仿冒快篩試劑假冒成美國製出貨給衛生單位，高雄地院判大鑫資訊等人應賠償高雄市衛生局3853萬餘元。圖／聯合報系資料照片
大鑫資訊公司與醫優科技黃姓執行長、李姓負責人將中國大陸製的仿冒快篩試劑假冒成美國製出貨給衛生單位，高雄地院判大鑫資訊等人應賠償高雄市衛生局3853萬餘元。圖／聯合報系資料照片

衛生局 大陸 高雄市

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