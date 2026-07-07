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民眾黨記者會批新潮流12護法 許忠信影射賴勁麟光電門神 加重誹謗起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨2023年12月舉行「新潮流貪腐集團賴清德出來面對」記者會，直指綠營新潮流12護法，讓人民對民進黨政權痛心。當時不分區立委參選人許忠信涉嫌影射立委賴勁麟是光電「門神」，賴提告許、黃妨害名譽。台北地檢署今偵結，依加重誹謗罪嫌起訴許忠信，黃國昌則不起訴處分。

記者會上提到「12護法」包含吳乃仁、邱太三、鄭文燦、江聰淵、陳宗彥、邱莉莉、郭再欽、賴勁麟、陳凱凌、蔡其昌、梁文傑和林秉樞，並批評12人導致人民對民進黨政權痛心。

黃國昌否認犯行，他供稱，他說什麼都有網路直播，客觀上可以檢驗，事前並不知道許忠信要講的內容，但認為許的評論非常中肯；新潮流對於綠電貪腐的問題，多是台灣人民早就議論，他在記者會上內容是事實的基礎上進行善意公正的評論。

檢方勘驗媒體報導的影片追查黃國昌的發言脈絡，黃提及賴勁麟曾提對他提出刑事告訴，檢方認為黃國昌在記者會開場發言以「新潮流12護法」作作為開端，帶出記者會主題「新潮流貪腐集團賴清德出來面對」，記者會則由許忠信主講與賴勁麟相關的事件且提出質疑，呼應記者會主旨，黃的評論表達主觀認知的不滿，非毫無緣由恣意惡言相向，縱使形容詞較負面，造成賴的不快，但非憑空杜撰，尚難認定以毀損名義為唯一目的，難論誹謗罪。

北檢起訴，立委許忠信2023年12月11日在記者會中涉嫌不實指摘，甚至影射賴勁麟是光電能元公司與台電簽約的「門神」，且記者會全程網路直播、Youtube頻道可隨時觀看，依加重誹謗罪嫌起訴許忠信。

許忠信在記者會中提到，曾任民進黨台南區的財務長郭再欽，巴結民進黨政治人物設立明祥馨公司，在學甲買廢爐渣，蘇煥智當縣長時不允許，賴清德立委當選市長後，郭設了這家明祥馨，但沒有處理廢爐渣的高科技，買來後就埋在學甲的農地，獲利好幾億。

許到案供稱，南部的門神跟光電業者報了好幾億，「紅龜」背後的勢力沒有分到，他講郭再欽學甲的家被開了88槍，他是在講郭再欽是南部的門神，沒有影射賴勁麟，賴是北部的，且有新聞講賴是雲豹門神，他當天講南部，不可能去扯賴勁麟。

檢方認定，許發表的不實指摘言論包含，「能源公司、光電公司要跟台電簽約，要從合法的電價去獲取不法的利益，以合法掩飾非法，要有門神，才能訂出這樣好價格的契約，那這個人就是要靠我們的這個，賴勁麟」、「賴勁麟他現在，19家光電能源的負責人，現在不敢掛名了因為被揭發了」、「賴勁麟現在，雲豹能源，這個門神，這不是新聞啊各位已經揭露過了，炒股內線交易，所以這件事情獲取的利益，就是現在民進黨競選總統他的資金主要來源」。

民眾黨立委陳琬惠（左二）、民眾黨不分區立委參選人黃國昌（左一）、陳昭姿（右一）、許忠信（右二）等人，2023年12月舉行「新潮流貪腐集團，賴清德出來面對」記者會。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨立委陳琬惠（左二）、民眾黨不分區立委參選人黃國昌（左一）、陳昭姿（右一）、許忠信（右二）等人，2023年12月舉行「新潮流貪腐集團，賴清德出來面對」記者會。圖／台灣民眾黨提供

新潮流 許忠信 賴勁麟

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