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18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

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18歲愛女遭輾壓身亡...母求償1200萬「一毛拿不到」 哭訴法官冷血

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

18歲蔡姓女護校學生去年6月騎機車在忠孝新生捷運站旁的待轉區，被七旬賴姓男子駕駛的吊車輾斃，但賴已因病身亡、家屬也拋棄繼承，蔡母向吊車公司提民事訴訟請求1200萬元，台北地方法院判決蔡母敗訴，吊車公司免賠，可上訴。

蔡母主張，她悉心照料女兒，更將女兒視為人生最大支柱與精神寄託，母女之間感情緊密，互為依靠，遠超常人親情所能形容，但如今卻因賴的不法行為，造成女兒無辜身亡，使她頓失親情依靠，此不僅為「白髮人送黑髮人」的無盡哀痛，更如斷根掘心、痛徹五內。

蔡母認為，她自事故發生以來，飽受喪女之痛煎熬，心力交瘁、情緒崩潰，每日在思念與自責之中輾轉難眠，每當翻閱昔日合照照片，見女兒笑容燦爛、和樂融融的景象，更讓她痛哭失聲、淚如雨下，彷彿往昔幸福全數崩毀、天倫永遠斷絕，精神創傷之深，不是語言所能盡述。

蔡母指出，她的悲痛不是物質或時間所能撫平，也不是一紙賠償可以衡量，至今女兒離世逾百日，她仍深陷無盡悲慟，但吊車公司案發以來神隱，未曾向她表達絲毫歉意，也沒有出席女兒告別式，請求喪葬費用、女兒重型機車毀損費用及慰撫金等，共計1200萬元。

吊車公司則抗辯，吊車是賴所有，公司只是讓賴「靠行」，對吊車沒有任何管理、使用權限，公司和賴之間也沒有僱傭關係，不應負損害賠償責任。

法院認為，吊車公司坦認讓賴靠行，自然是賴的雇用人，且未能舉證平時對賴有監督及叮囑遵守交通規則、注意駕車的身體狀況等，應負連帶賠償責任，另審酌後認為喪葬費應為89萬餘元、機車損害為8萬元，另蔡母沒有提出不能維持生活，或將來不能維持生活的證據，因此不能請求扶養費。

判決指出，至於精神慰撫金部分，蔡母在法庭上表示「我沒有辦法接受，我女兒養這麽大是白養了嗎」、「人命不值錢」、「我女兒去世造成我未來都沒有了」、「我三天兩頭就哭醒」等語，法院認為以200萬元為適當。

法院指出，蔡母得請求金額為297萬餘元，不過雙方都不爭執蔡母已經領強制險700萬元，扣除後蔡母已經沒有餘額可以請領，判決蔡母敗訴，吊車公司免賠。

蔡母本月4日開記者會指控法官冷血，當她崩潰地問「難道我女兒白白犧牲了嗎」，法官卻回「對啊」、「妳真的有這麼傷心嗎」，還說「你講你的，我判我的啊！你可以把你的訴求講出來，我就是全部封殺」等語。蔡母也向法院聲請調閱法庭錄音光碟，法官也裁准提供言詞辯論當庭的錄音光碟。

蔡姓女護校生遭吊車輾壓致死，蔡母（圖）請求賠償1200萬元遭駁回。圖／聯合報系資料照
蔡姓女護校生遭吊車輾壓致死，蔡母（圖）請求賠償1200萬元遭駁回。圖／聯合報系資料照

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