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假帳號冒充「總編邀稿」惡意攻擊國會助理電腦 士檢緩起訴2人
天下雜誌總編輯陳一姍去年遭冒名向立委羅美玲的陳姓助理邀稿、寄發帶有惡意程式的電子郵件試圖竊取資料，檢調獲報查出某國際貿易公司李姓、陳姓負責人將手機門號租給大陸某科技公司洪姓負責人做案，因2人坦承犯行，偵結依違反個資法緩起訴，另通緝洪、追查妨害電腦使用罪部分。
檢調調查，「愛彼蓋爾國際有限公司」實際負責人李男2024年間指示該公司登記負責人陳男及其他員工，申辦行動電話門號後申辦通訊軟體LINE帳號，後續以每個LINE帳號1100元人民幣的對價，將3個帳號出租給「廈門市女帝信息科技有限公司」洪姓負責人。
洪2025年3月間利用相關LINE帳號設定姓名、大頭貼等資料，冒充天下雜誌總編輯、國際調查記者聯盟（ICIJ）成員陳一姍，主動加入立委羅美玲國會辦公室陳姓法案助理的LINE好友，以「記者邀稿」名義試圖刺探資訊，並寄發帶有惡意程式的電子郵件，意圖入侵竊取陳姓助理電腦資料。
調查局台北市調查處2025年4月陸續接獲陳一姍及陳姓助理通報後，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。
檢方清查後認定，涉案的李、陳2人涉嫌刑法「幫助製作犯罪程式罪」部分，罪嫌不足不起訴；涉嫌違反個人資料保護法「幫助非法利用他人個資罪」部分，考量2人犯後坦承犯行，李也繳回犯罪所得人民幣3300元，偵結緩起訴。至於未到案的洪嫌則另行發布通緝。
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