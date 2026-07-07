住頂樓天天漏水還長壁癌 住戶怒告管委會討修繕敗訴原因曝

新竹胡女、殷男控社區頂樓漏水害壁紙剝落、長壁癌，認為是屋頂平台防水層及排水孔滲漏，多次反映仍未改善，提告要求社區管委會修繕，否則須賠償共逾41萬。新竹地院審理後認為，現有鑑定無法證明漏水原因確實來自屋頂平台防水層或排水孔，判2名住戶敗訴。

判決書指出，胡女與殷男分別為新竹市某社區9樓兩戶頂樓住戶，主張社區屋頂平台屬公用部分，應由管理委員會負責管理、維護及修繕。2人表示，入住後每逢下雨，雨水便滲入屋內，造成天花板壁紙剝落、牆面出現壁癌，居住品質大受影響，雖多次向管委會反映，卻遲未獲改善，因此提起訴訟。

2人原本請求管委會修復漏水，訴訟期間法院委託專業單位鑑定後，再追加請求，主張若管委會仍不修繕，應依鑑定估算金額賠償，胡女求償20萬8880元、殷男20萬9218元，合計約41萬8000元。

管委會抗辯，屋頂平台修繕涉及全體住戶共同負擔的公共經費，修繕方式及工法應由管委會整體評估，不能僅依個別住戶要求辦理。管委會也質疑鑑定報告內容，指出鑑定未完成原定的積蓄水測試，也未能確認漏水究竟來自屋頂、防水層、排水孔或其他原因，修繕費用估算依據亦有疑義，因此不同意依該鑑定結果負擔修繕責任。

法官審理認為，雖然鑑定報告顯示2戶天花板受測位置的含水量高於對照組，可確認有水分影響，但鑑定過程因當天下雨，未完成原本規畫的積蓄水測試，僅能證明屋內確實受潮，卻無法進一步確認漏水來源。

法官指出，鑑定內容也未完整針對住戶主張的排水孔滲漏分析，修繕建議卻包含排水孔改善工程，前後說明並不一致，存在明顯缺失，因此不足以認定漏水原因就是屋頂平台防水層或排水孔滲漏，不排除也可能與公共管線等其他因素有關。

法官認為，胡女與殷男未能舉證證明漏水原因與社區公用部分具有因果關係，也無法證明管委會依法應負修繕責任，因此駁回要求修繕及合計約41萬8000元賠償的全部請求。