影／中共網軍假冒天下雜誌總編輯 鎖定駐外使館滲透 調查局逮2人

調查局台北市調查處獲報，指中共網軍假冒天下雜誌總編輯身分，對我國政治、學術各界人士發動社交工程攻擊，除探詢、刺收機敏資訊外，還會寄送夾帶惡意程式的電子郵件，意圖駭侵操控被接觸者電腦設備，連駐外使館都成為鎖定目標，辦案人員搜索約談協助網軍蒐集LINE帳號的「愛彼蓋爾」公司，士林地檢署今依違反個資法對前後負責人李華倫、陳孟森處分緩起訴。

調查發現，由於天下雜誌總編輯陳一姍是國際記者聯盟（ICIJ）成員，中共網軍假冒陳一姍用ICIJ的頭銜，發送電郵到歐美亞，連台灣駐外大使都收到，不只用字是用AI生成，釣魚連結還有「chatgpt」，目標在竊取維吾爾族、藏族、台灣和香港僑民，還有報導藏獨、疆獨異議人士記者的私人資訊。

調查局指出，此攻擊在2025年「中國箭靶」專題發布後發起，懷疑中共想利用網軍從事跨國威脅和恐嚇流亡海外的異議份子。中共網軍冒名天下總編輯名義，聯繫媒體、智庫、議員、立委助理，不僅能攀談一年，還主動想給送三星手機。

天下雜誌發現異常後，主動與ICIJ、加拿大多倫多大學公民實驗室合作，發現疑是一場跨國的中國間諜行動，且IP指向2025年攻擊半導體企業的駭客。ICIJ曾訪問部份受害者，其中一名外交部官員曾與冒名的記者接觸，該記者告訴官員，他的聯絡方式是由「總部」提供的，但記者通常不會用「總部」這個名詞。

調查顯示，李華倫接受中共網軍「廈門市女帝信息科技有限公司」指使，蒐集國人手機門號註冊LINE帳號，再以每個帳號人民幣1100元代價，出租予大陸網軍運用，針對我國政、學界人發動社交攻擊，手法包括設定LINE帳號名稱、盜用圖像假冒國際記者（ICIJ）身分，取得政、學界人士行動電話加為好友，並開始攀談，藉新聞採訪為由，邀請撰寫稿件，刺探、收集相關機敏資訊。

據調查，國際記者採訪慣常使用加密通訊保護消息來源，中共網軍因此寄送電子郵件、夾帶惡意程式的加密軟體，誘使被接觸者下載、安裝駭入設備竊取資料，調查局鎖定愛彼蓋爾公司後，連續發動2次搜索。

中共網軍假冒天下雜誌總編輯身分，對我國政治、學術各界人士發動社交工程攻擊。圖／調查局提供