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台中狠男不顧幼童睡一旁 瘋砍情敵釀皮開肉綻、骨折腳筋斷險死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中鄭姓男子和前女友的現任男友有感情糾紛，半夜4點多持開山刀跑到他家，闖入房間不顧一旁仍有熟睡的幼童，連續揮刀砍殺男子釀皮開肉綻，男子更稱遭砍到胸腔時「呼吸不到空氣」，出腳抵抗被砍到右腳骨折、左腳筋斷裂，法院依殺人未遂罪判鄭男12年徒刑，可上訴。

檢警調查，鄭男2022年7月13日致電約對方出面談判，當天下午帶著一把開山刀上門，雙方一言不合下他就近距離揮刀，朝男子頭部、胸部及四肢連續砍殺多下，對方僅能徒手、雙腳抵抗。

但男子仍身中多刀，釀右胸開放性傷口，傷勢達16公分、多處骨折、肌腱及神經都斷裂，經大聲呼救、報警後，鄭男這才逃離現場，躲藏多年遭通緝，直到近期才落網被送辦。

台中地院審理時，鄭否認殺人犯意，辯稱案發前男子語氣挑釁，雙方不愉快，自己心理不平衡才想找他說清楚，擔心對方人多會吃虧，才在朋友車上看到開山刀後，臨時起意將刀子藏在褲腰後方帶到現場，但自己並沒有殺人的故意。

中院查，鄭攜刀到場，並於凌晨時分進入男子與幼童就寢的房間，持刀朝剛睡夢中驚醒、未及充分防備的男子頭部、胸部及四肢接續揮砍，顯有殺人不確定故意。

男子也證稱，當時和小孩在房間睡覺，突然有人衝過來，自己驚醒看到對方拿長長尖尖的物品揮打，出手阻擋才發現遭砍，甚至稱被砍到胸腔時「呼吸不到空氣而倒地」，鄭卻繼續攻擊，自己用腳抵抗也被砍到右腳骨折、左腳筋斷裂。

中院也勘驗受傷照片，直言男子胸部、手腳傷口裂開明顯，部分皮肉翻開、深及骨骼組織，血跡大量沾染身體及周遭，顯見鄭下手之重。

中院審酌，鄭朝男子連續砍殺，對其生命身體重大危害，更造成同房的幼童可能遭波及、身處高度危險，依殺人未遂罪判鄭男12年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

殺人未遂 台中

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