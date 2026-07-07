網紅「仙塔律師」李宜諪涉洗錢不認罪改口認罪 判決刑度曝光

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示請集團同夥賣首飾、豪車，依洗錢、洩密罪起訴，李女不認罪再改口認罪，台北地院審理，今依洗錢罪判她有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，併科罰金8萬元，李女洩密部分無罪。

同案另2名律師趙浩程、蔡沅諭也被控涉嫌洗錢、洩密，合議庭判趙無罪，依洩密罪判蔡有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，蘇姓、陳姓、詹姓共犯另分依洗錢罪判刑4月到6月，併科罰金3萬元到8萬元。可上訴。

法院審理詐欺案對象尚包括吳芳儀、呂英菖12名詐騙集團成員，部分被告一審宣判後目前上訴台灣高等法院，李宜諪等6人因無涉詐欺案情，合議庭採切割審判。

李宜諪被控洗錢、洩密一度出庭否認犯罪，聲請證據調查，再因訴訟考量改口認罪，還發聲明表示對起訴書的客觀事實認罪，如果法院認定她有犯罪所得，願全數繳回；她承認在專業上犯重大錯誤。

她發聲明重點是「身為執業律師，於受任初期，因急於為委任人提供法律協助，在案情尚未完全明瞭之際，未及審慎考量，致未能妥善把握辯護權行使之法律界限，行為有所失當，實屬不該。就此，本人已就相關事實認罪，並願坦然面對及承擔一切法律責任」。

聲明指「本案並未起訴認定本人涉犯詐欺取財罪嫌，本人從未參與任何詐欺集團，亦與其等毫無關聯」、「對於本案所造成之社會負面觀感，本人謹向社會大眾致上最深歉意；並對各界長期以來的監督與指教，表達由衷感謝」。

依檢方起訴，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組2025年4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原委任趙浩程出庭辯護，趙請李宜諪代班，李女再找蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案的陳永山賣掉吳女的金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡力涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。

檢警2025年6月拘提李宜諪、趙浩程、蔡沅諭，分別諭以70萬元、50萬元、10萬元交保，限制李女、趙出境出海，檢方同年8月偵結起訴本案。