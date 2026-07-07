仍有租約問題 宜蘭博士鴨二拍暫停

宜蘭知名觀光工廠「博士鴨」在法拍前驚傳變數，創辦人林政德昨天控訴行政執行署的法拍公告不確實，目前廠房仍有租約存在，行政執行署宜蘭分署也暫緩今天的第二次法拍。記者戴永華／攝影

台灣首家鴨肉觀光工廠「博士鴨」因欠稅及債務風波，五結廠房遭強制執行，原訂今二拍，拍賣前出現變數，創辦人林政德控拍賣公告「無出租」與事實不符，要求更正並暫緩二拍。行政執行署宜蘭分署回應，先暫停二拍，釐清後續行拍賣。

創立近三十年的博士鴨，以改良傳統鴨賞聞名，李姓負責人積欠營業稅、勞健保費高達二六二萬餘元，另有銀行與民間債務，導致四五四坪不動產廠房淪法拍。首拍在六月間，以一億六一○○萬元流標，二拍底價大砍二成，降至八四八八萬元，吸引多組買家諮詢。

林政德坦言，近年歷經禽流感、新冠疫情及四○三花蓮大地震等衝擊，東部觀光人潮銳減，營運受到影響。欠稅僅二○○多萬元，「很努力想還，希望活下來」，將爭取分期償還。

在第二次法拍前，爆出有隱藏租約問題，林說，近日收到第三方提醒，發現拍賣公告記載「無出租、出借」，與事實嚴重不符。他出示公文指出，廠房早在二○一三年便簽訂租賃契約、依法公證，租約仍有效期間內，部分合約效期至二○二八年。