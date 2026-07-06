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彰化分署追討欠款130萬元打親情牌 催出工程行老闆先繳50萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名林姓工程行老闆欠稅、未繳罰款累計約130萬元，法務部行政執行署彰化分署催繳均無下文，改打「親情牌」多次家訪，林男的哥哥得知再不處理恐將面臨拘提，鼓勵弟弟勇於面對。林男終於出面，先繳納50萬元，餘款分期繳納。

彰化分署今指出，現正執行「交通專案」，強力查處與執行滯欠使用牌照稅及交通違規罰鍰等案件，彰化縣林姓工程行老闆滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰、勞保費與房地合一稅，累計欠款約130萬元，他名下卻沒無財產可執行清償。

彰化分署鍥而不捨，實地查訪，林男的戶籍地、通訊地址、工程行營業地，發現這些地方都有林男的親友居住，但親友無奈表示，林男早就音訊全無，許久沒跟家人聯繫；彰化分署人員不放棄，向林男的親友說明積欠稅款、罰款的利害關係與後續法律效果，請親友如果聯繫上林男，務必勸導主動到彰化分署說明。

彰化分署表示，林男的哥哥聽到分署下一步動作不排除拘提，表達願意協助勸說，態度相當積極，沒過多久果然促使「行蹤成謎」的林男現身，在他阿姨陪伴下，到彰化分署繳交50萬元；林男告訴彰化分署人員，近年遭逢嚴重家變，身心受到極大創傷，所幸哥哥、母親等親友竹溫暖包容與全力支持下，他試圖重新出發。

林男要求分期繳納剩餘欠款，彰化分署詳盡審酌他目前經濟狀況與家庭情形後，依法核准分期繳納，承辦人員在辦理程序完畢後，寬慰與鼓勵林男，只要誠實面對問題，彰化分署將提供合法且適切之協助，助其重啟新生。

彰化縣林姓工程行老闆在阿姨陪伴下到行政執行署彰化分署，先繳納50萬元欠款。圖／彰化分署提供
彰化縣林姓工程行老闆在阿姨陪伴下到行政執行署彰化分署，先繳納50萬元欠款。圖／彰化分署提供

牌照稅 彰化縣 罰款

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