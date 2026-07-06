司法院無障礙服務台啟用！身心障礙朋友更便利 導盲犬Yuma成可愛焦點

司法院今舉行全國第一、二審法院「無障礙服務台」啟用儀式，由司法院代理院長謝銘洋、台灣高等法院院長王梅英、中華民國身心障礙聯盟理事長張朝翔主持，並讓身心障礙朋友實地體驗服務台的設備，其中台中市福科國中視障老師呂冠霖的導盲犬Yuma成為全場焦點。

除此之外，協助辦理CRPD教育練訓、建置無障礙服務台、長期致力於身心障礙平權倡議的公共電視台主播王曉書、漢聲廣播電台主持人余秀芷、生命教育講師林欣蓓、台北市資訊局設計師陳璽帆及呂冠霖也都親臨現場，見證服務台啟用的重要時刻。

謝銘洋指出，身心障礙者權利公約（CRPD）核心精神不僅提供司法近用，而是要提供「有效」的司法近用。司法院近年來大力推動法院無障礙環境的改善，並且編訂「身心障礙者近用司法指引」，提供法官及同仁使用。

謝銘洋指出，對於身心障礙朋友來說，到法院取得資訊、溝通表達、空間移動及程序參與上，常面臨許多挑戰，因此司法院在全國第一、二審法院設置無障礙服務台。

他說，司法院同時在北、中、南密集舉辦4場「CRPD教育訓練」，提升第一線人員的專業度與同理心，並以身障使用者視角編印了「司法近用無障礙手冊」，協助身心障礙朋友了解訴訟過程中如何主動提出需求，運用資源來保障自己的權益，司法院將持續精進改善，以具體行動深化並落實CRPD平權精神。

司法院為確保服務台啟用後，能發揮實質效益，經中華民國身心障礙聯盟協助，邀請視障、聽障及肢障朋友，一同親赴台灣高等法院、台北高等行政法院等8所法院「實地體驗與測試」，實地檢驗、測試法院無障礙設施、申請流程、輔具操作及動線引導。

司法院指出，無障礙服務台除了原有的輔助設備之外，也新增放大鏡、耳機、擴音設備、點字板、平板電腦等，供視障朋友使用的NVDA螢幕報讀軟體，未來身心障礙朋友至服務台，可以有「免抽號碼牌、優先辦理」的貼心服務。

司法院表示，無障礙服務台特別設計醒目的標示牌，司法近用無障礙手冊也設計「小鹿」、「大象」及「小熊」擔任吉祥物。小鹿具備「溫和與善良」的特質；大象充滿「穩重與力量」；小熊則是「堅毅、獨立的守護者」，融合成「法院更友善、溫暖無障礙」的表徵。

台中市福科國中視障老師呂冠霖與導盲犬Yuma今參與司法院「無障礙服務台」啟用儀式。記者林孟潔／攝影

中華民國身心障礙聯盟理事長張朝翔今參與司法院「無障礙服務台」啟用儀式。記者林孟潔／攝影

司法院今舉行全國第一、二審法院「無障礙服務台」啟用儀式。記者林孟潔／攝影

司法院代理院長謝銘洋主持司法院「無障礙服務台」啟用儀式。記者林孟潔／攝影