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全國法院無障礙服務台啟用 謝銘洋盼落實司法平權

中央社／ 台北6日電

司法院今天在台灣高等法院舉行全國一、二審法院「無障礙服務台」啟用儀式。代理院長謝銘洋表示，此舉旨在落實身心障礙者權利公約精神，提供身障朋友有效且平等的司法近用權。

謝銘洋致詞表示，身心障礙者權利公約（CRPD）的核心精神不只是提供司法近用，而是要提供「有效」的近用。身障朋友進入法院時，在資訊取得、溝通表達及空間移動上常面臨外界難以想像的挑戰。

為此，司法院近年大力改善無障礙環境，編訂《身心障礙者近用司法指引》，並在北、中、南舉辦教育訓練，共有 300 多位第一線司法同仁參訓，全面提升專業度與同理心。

為確保服務台發揮實質效益，司法院經身障聯盟協助，邀請視障、聽障及肢體障礙朋友，實地測試台灣高等法院、台北高等行政法院等8所法院的設施與流程。

新啟用的服務台除原有設備，更新增放大鏡、耳機、擴音設備、點字版及視障專用 NVDA 螢幕報讀軟體，並提供「免抽號碼牌、優先辦理」的貼心服務，讓有需求的民眾能獲得即時且適切的協助。

此外，司法院編印《司法近用無障礙手冊》，並設計具備溫和、穩重與堅毅特質的小鹿、大象及小熊作為吉祥物，象徵「法院更友善、溫暖無障礙」。

司法院強調，未來將持續秉持願景，時刻檢視並消除障礙，讓司法服務更貼近人民需求，朝向更包容、有溫度的平權社會邁進。

司法 平權

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